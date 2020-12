Událost se tentokrát oproti zvyklostem musela obejít bez oficiální slavnosti, která pravidelně ve velké míře zaplnila náměstí. Přesto několik lidí v neděli podvečer zavítalo k vánočnímu stromu a betlému, který každoročně zajišťuje Středisko volného času Trutnov. Ani letos nechybí u betlému schránka na dopisy Ježíškovi.

Další vánoční stromy jsou rozmístěné na Slovanském náměstí u městského úřadu, v Poříčí na Lípovém náměstí, v Horním Starém Městě u Kauflandu a také ve Starém Rokytníku.

V Trutnově se nebudou konat na Krakonošově náměstí ani vánoční trhy, ani silvestrovský ohňostroj.

V areálu SVČ Trutnov Na Nivách je možné si prohlédnout výstavu betlémů v prosklených stěnách u hlavního vchodu. K vidění bude do 13. prosince.

Společnost Lesy a parky Trutnov zahájí ve středu 2. prosince prodej vánočních stromků v areálu firmy v Úpické ulici u koncertní síně B. Martinů. Prodejní doba bude v pracovních dnech od 9 do 17, o víkendu od 9 do 14 hodin. Prodej vánočních stromků potrvá do 22. prosince, případně do vyprodání zásob. Stromky se pěstují v okolí Trutnova na jinak nevyužitelných plochách pod elektrovody pouze pro účely vánočního prodeje.

Lesy a parky Trutnov nabízejí široký sortiment různých druhů smrků, borovic a jedlí, ozdobného klestu a ministromků. V případě potřeby kmínek stromku upraví frézováním.