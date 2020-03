Novinka hasičům pomůže při likvidaci požárů v těžko přístupném terénu v horských oblastech, kam se těžká zásahová technika nedostane. Je to reakce na loňské požáry horských chalup v Krkonoších, které zničil oheň. V případě Kneifelovy chalupy ve Velké Úpě přišel o život hajný Josef Tylš, v Peci pod Sněžkou plameny zlikvidovaly školní horskou chatu Bažina.

Podle Tadeáše Hlinky, velitele dobrovolných hasičů z Horního Maršova, který zasahoval u obou požárů, je takové zařízení vítanou a potřebnou záležitostí. „Je to obrovský pokrok, který nám usnadní práci,“ řekl. „Připojit se na zasněžování v případě požáru nám hodně pomůže. Přijedeme na místo, natáhneme hadice, můžeme začít hasit. Máme možnost eliminovat škody a poprat se profesionálně se situací,“ vysvětlil maršovský hasič.

Případy spojoval fakt, že se objekty nacházely v těžko přístupném terénu bez přístupu pro hasičské cisterny. V okolí se nevyskytovaly retenční nádrže ani jiné zdroje požární vody. Hasiči jsou v takových situacích odkázáni pouze na prostředky, které k požáru vyvezou pomocí čtyřkolek, sněžných skútrů, roleb nebo si je vynesou k místu sami.

„Situace se začala více řešit po požáru chaty Bažina v Peci pod Sněžkou,“ připustil Hlinka. Za velký přínos rovněž považuje, že se investuje do speciální techniky. „Jednotky mají k dispozici pásová vozidla, čtyřkolky a hasiči z Pece dokonce šestikolku. V Horním Maršově jsme po požáru Bažiny koupili nový vlek za čtyřkolku, plně vybavený na požáry. To je veliké plus. Jsme díky tomu soběstační, nejsme závislí na chatařích a Horské službě,“ poukázal na investice do vybavení.

Přetlakové ventily slouží k regulaci tlaku, pod kterým je voda na zasněžování čerpána. Díky tomuto zařízení budou mít jednotky přístup k vodnímu zdroji i v těžko přístupném terénu v případě, že tam bude umístěn zdroj k zasněžování. „Podařilo se nám vytipovat přetlakový ventil, který se běžně užívá v průmyslu k redukci tlaku vody v rozvodech, ale není a nikdy nebyl standardním vybavením jednotek požární ochrany v České republice,“ upozornil ředitel krajských hasičů František Mencl.

„Dokonce i výrobce bere naše řešení jako ojedinělé a jsme prvním krajem, který tento prostředek testuje. Předpoklad je, že ventily budou mít naše profesionální jednotky, které zasahují v Krkonoších a Orlických horách, a zakoupit by je měly i dobrovolné jednotky,“ dodal Mencl.

Hasiči si vyzkoušeli novinku při čtvrtečním cvičení pod Černou horou, kde testovali využití rozvodů vody k zasněžování sjezdovek i transport ve špatně přístupném horském terénu. „Cvičení mělo ukázat, že jsme schopní bezpečně hasit pomocí zasněžovacího systému. Pokrok byl patrný. Ještě je potřeba stoprocentně doladit fungování ventilu, abychom byli schopni stoprocentně využít zasněžování,“ konstatoval Tadeáš Hlinka.

Podle něj může být takové napojení užitečné nejen v zimě. „Může pomoci i v létě. Při lesním požáru na horách by se voda musela složitě kyvadlově dovážet z obcí a trvalo by dlouho, než by se ji podařilo dostat k místu požáru. Jednodušší by bylo naplnit zasněžovací systém a brát si vodu na sjezdovkách,“ uvedl příklad.

Novinkou by měli disponovat profesionální hasiči na stanicích v Trutnově, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce, vybaveny by měly být také dobrovolné jednotky v Peci pod Sněžkou, Horním Maršově, Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Rokytnici v Orlických horách, Říčkách v Orlických horách, Orlickém Záhoří, Deštném v Orlických horách a Olešnici v Orlických horách.