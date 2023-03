„Jsme nejvíc kontrolovaný a prověřený lyžařský areál v republice,“ poznamenal Miroslav Mádr, který provozuje radvanické vleky 33 let. Kontroly se u něj střídají jako na běžícím pásu. Zkoumají hygienu, technický stav, personál, zázemí. Udání se vrší. „Pro nás je dobrá vizitka, že máme vše v pořádku,“ řekl. Místní lidi těší, že hlavní sjezdovka je znovu otevřená. „Za to jsme všichni rádi. Lyžuje se krásně, areál je výborně připravený. Vlek má dlouholetou tradici, líbí se nám, jak provozovatel areál vede, je určený hlavně rodinám s dětmi,“ uvedl Josef Matěna, který si přijel zalyžovat.

„Je to pro nás důležité, že areál je kompletně v provozu. Jsem místní, rodák, jsem hrozně rád, že si zase můžeme jít s dětmi zalyžovat. Je to dobře. Pro nás místní bylo nepochopitelné, že byla hlavní sjezdovka loni odříznutá. Bohužel doba v byznysu je taková,“ dodal Matěna.

Hlavní sjezdovku přehradil pletivem v polovině kopce den před Štědrým dnem 2021 nový spolumajitel pozemku, který získal její část v dědictví. Po provozovateli požadoval nájemné 200 tisíc na sezonu, což Mádr odmítl s tvrzením, že jde o neakceptovatelnou, astronomickou výši nájmu. Problematická situace nastala po úmrtí původního majitele pozemku, který řadu let bezplatně nechal provozovatele využívat sjezdovku k lyžování. Dohoda ovšem byla jen ústní, a na to radvanický skiareál doplatil. Zatímco jeden z dědiců s pokračováním provozu na sjezdovce souhlasil a nakonec ji také prodal, s druhým nenašel skiareál společnou řeč. Kuriózní je, že druhou polovinu sjezdovky v Radvanicích loni získal do svého vlastnictví provozovatel skiareálu Mádr - od druhého dědice.

„Na podzim jsme podali k soudu návrh na předběžné opatření, abychom věděli, jestli bude možné sjezdovku připravit na zimní sezonu. Poté jsme se potkali s majitelem pozemku u soudu,“ konstatoval Miroslav Mádr. Případ skončil mimosoudní dohodou, která garantuje Mádrovi užívání sjezdovky na 10 let za pevné roční nájemné 25 tisíc korun.

Deník se snažil oslovit i majitele pozemku v Radvanicích Petra Kubíčka a poskytnout mu prostor k vyjádření. Opakovaná volání však zůstala bez odezvy. Deníku se podařilo kontaktovat zástupkyni realitní kanceláře Reality Heliman z Prahy 1, která loni na jaře nabízela prodej pozemku o rozloze 2588 metrů čtverečních ve skiareálu v Radvanicích za 1,5 milionu korun. Makléřka Jana Pavlovská se nechtěla k situaci vyjadřovat, pouze stroze sdělila, že o koupi pozemku uvažovalo několik zájemců, kteří se byli na místě podívat, ale nakonec ze záměru vycouvali.

Provozovatel Miroslav Mádr sice může hlavní sjezdovku využívat, přesto klid nemá. „Anonym bombarduje úřady udáními na náš skiareál. Absolvovali jsme mnoho kontrol, ale ve všech jsme prošli bez závad. Opakuje se tak scénář z loňského roku, kontrol bylo opět hodně,“ pokrčil rameny Mádr. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Alespoň máme dobrou reklamu a o vleku v Radvanicích se hodně ví,“ dodal.

Těšit ho může nadprůměrná únorová návštěvnost. Lyžovat se bude v Radvanicích tento týden a pravděpodobně i ten příští. Jednodenní skipas stojí 400 korun, pro děti od 6 do 18 let 300 korun.