Do pondělní stávky se zapojily některé školy na Trutnovsku. Ze základních škol byla v Trutnově uzavřená pouze ZŠ Náchodská v Poříčí, ze středních škol gymnázium, zdrávka nebo střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie a jejich učňovská restaurace a pekárna, z mateřských škol MŠ Horská v Horním Starém Městě, která slouží dětem už od roku 1910.

Kvůli pondělní stávce byly v Trutnově uzavřené některé střední, základní a mateřské školy. | Video: Deník/Jan Braun

„Zaměstnanci naší školy podpořili stávku v plném rozsahu. Týká se to jak pedagogických zaměstnanců, tak provozních,“ uvedl Zdeněk Švarc, ředitel ZŠ Náchodská.

Částečně se připojila do stávky ZŠ V Domcích v Trutnově. „Stávkovaly zhruba dvě třetiny učitelů a kuchyně, naopak uklízečky a školník nestávkovali. Rozhodli jsme se, že školu zavírat nebudeme. Zajistili jsme provoz s alternativní výukou. Ve škole bylo 59 dětí. Zvládli jsme to v pohodě,“ řekla v pondělí odpoledne ředitelka školy Zuzana Horáková Radová.

„Rodiče o situaci věděli a informovali nás, kdo z dětí do školy přijde a kdo ne. Žáci prvního stupně byli rozdělení do skupinek, na druhém stupni se učila jedna třída. Kuchyně stávkovala, ale obědy jsme zajistili. Polévku jsme přivezli z jiné školy, objednali jsme pizzu a bio banány,“ popsala ředitelka trutnovské základní školy V Domcích pondělní situaci.

V základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Trutnov - Voletiny se do stávky zapojili všichni nepedagogičtí zaměstnanci a osm pedagogů. Provoz školy byl přesto zajištěn, děti se učily.

Podpisy na dveřích školy

V ZŠ Komenského v Trutnově se připojili zaměstnanci ke stávce formou prohlášení na podporu stávkujících kolegů. Škola zůstala otevřená. Prohlášení podepsalo 65 zaměstnanců největší trutnovské školy, vyvěšené bylo na dveřích školy.

„Podporujeme cíle stávky, které vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství: zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství a zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly. Souhlasíme s tím, že výdaje na školství jsou investicí do budoucnosti a že by snižování výdajů na školství (snížení PHmax) v českých školách způsobilo pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezilo by možnosti škol dělit třídy na skupiny, počet volitelných předmětů a ohrozilo by existenci malotřídek,“ stálo v prohlášení.

Zavřela i učňovská restaurace

Uzavřené byly v pondělí učebny Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie Trutnov, mimo provoz byla také její učňovská restaurace v hotelu Adam v Trutnově v Havlíčkově ulici a pekárna a cukrárna v Palackého ulici. „Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platu pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání dětí,“ vysvětlili zaměstnanci školy, proč v pondělí stávkovali.

V úterý bude výuka pokračovat, otevřená bude i učňovská restaurace. V denním menu nabízí na úterý luštěninovou polévku, rybí filet s citrónovou omáčkou nebo dukátové buchtičky a moučník.

Uzavřené zůstaly rovněž učebny gymnázia a zdravotnické školy. Učilo se naopak na obchodní akademii, průmyslovce nebo lesárně. „Stávku a protest plně podporujeme, někteří zaměstnanci podepsali petici nebo se k problematice kriticky vyjádřili, ale nikdo se osobně stávky neúčastnil,“ uvedl ředitel České lesnické akademie Miloš Pochobradský.