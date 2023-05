/FOTO, VIDEO/ Osmý ročník srazu vojenské techniky u pevnosti Stachelberg u Trutnova přilákal v sobotu pozornost návštěvníků. Ti si mohli prohlédnout zblízka vojenská vozidla, tatrovky z Rallye Dakar, dobové zbraně, uniformy, užít si projížďku nebo let vrtulníkem. Akci pořádal spolek Vojenská vozidla Trutnov.

Na Stachelbergu u Trutnova se konal v sobotu sraz vojenské techniky. | Video: Jan Bartoš

Pevnostní muzeum dělostřelecké tvrze Stachelberg je otevřené v květnu o víkendech od 10 do 17 hodin, v červnu od čtvrtka do neděle a během letních prázdnin denně od 10 do 17 hodin. Za prohlídku zaplatí dospělá osoba 150 Kč, děti od 6 do 15 let 100 Kč.

Zdroj: Jan Bartoš

