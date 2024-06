V říjnu Jaromír Jágr, druhou červnovou neděli Lucie Bílá. Zpěvák a herec Richard Krajčo pozval do svého kostela v Chotěvicích další megastar.

Lucie Bílá v kostele sv. Petra a Pavla v Chotěvicích. | Video: Miloš Šálek

Jednadvacetinásobná držitelka Českého slavíka pro nejpopulárnější českou zpěvačku vystoupila v podkrkonošské vesnici před nadšenými diváky. Na konci koncertu odhalila obraz křížové cesty umístěný na zdi kostela.

Právě do pomoci s restaurováním obrazů křížové cesty zapojil Richard Krajčo známé osobnosti. Vedle Lucie Bílé a Jaromíra Jágra se na nich podíleli Leoš Mareš a Olga Lounová. Připomínají to štítky před jednotlivými obrazy.

Kostel, který byl od 80. let uzavřený a dlouho chátral, je během víkendů otevřený veřejnosti. „Moc nás těší, že lidé do kostela jezdí, za to jsme rádi. Ani jsme to nečekali, že bude o kostel takový zájem. To je největší odměna,“ řekl frontman kapely Kryštof Richard Krajčo.

Zdroj: Miloš Šálek

Výtěžek z nedělního koncertu Lucie Bílé půjde na další opravu kostela. Jeho obnově se věnuje Richard Krajčo s manželkou Karin, před dvěma lety kostel získali od církve do svého vlastnictví. Vyzdobili ho pop-artovými obrazy Josefa Rataje a komiksovými postavami. Letošní novinkou je zrestaurovaný, 174 let starý hlavní obraz za oltářem a neobvyklá zpovědnice v podobě přístroje z telefonní budky. Probíhá rekonstrukce fásady na severní straně kostela.

Kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1863. Postaven byl na místě dřevěného kostela ze 14. století, který v roce 1832 shořel během bouřky. S nápadem zachránit chátrající kostel přišla Karin Krajčo Babinská.

Zdroj: Miloš Šálek

„Když jsem jednou venčila psy na cyklostezce, viděla jsem tenhle nádherný kostel, jak se vyjímá na kopci a je obrovský a krásný, ale je zavřený a chátrá. Přišla jsem domů a řekla jsem Richardovi, jestli si ten kostel nevezmeme a neopravíme ho, tak časem spadne. Chceme v Chotěvicích do budoucna nastálo bydlet a oba si myslíme, že každá vesnice by měla mít hospodu a kostel, kde by se lidé scházeli. Richard se toho okamžitě chytil a během minuty už držel v ruce telefon a obvolával různé lidi a ptal se jich, jakým způsobem by se dalo zařídit, aby na nás církev převedla kostel a my jsme ho mohli zrekonstruovat. A povedlo se to,“ líčila spisovatelka a režisérka v loňském rozhovoru pro Deník.