Unikátní pouť trutnovského draka do Brna začala. Dnes, ve dvě hodiny odpoledne, ho povoz s koňmi odvezl z města. Doprovázela ho přitom asi třicítka lidí. Přesun organizuje spolek Trutnov - město draka. Napodobuje přitom události z roku 1024, kdy místní na zemský sněm do Brna odvezli vzácnou trofej a knížeti Oldřichovi ji darovali.

Cesta začala na travnatém plácku pod muzeem, kde drak na jednu noc spočinul po čtvrtečním sejmutí z věže Staré radnice. Dav nadšenců zakřičel „Na Brno!“ a povoz se šest metrů dlouhým a zhruba 350 kilogramů těžkým monstrem se dal do pohybu.

Táhli ho koně Petra Nývlta z Úpice. „Pokud nebude drak chrlit oheň a nebudou lítat blesky, bude cesta super,“ smál se vozka. Za nimi koňmi se srovnala skupinka nadšenců.

Zastávky na trase pouti s drakem z Trutnova do Brna

- pátek 7. června Žďár u Trutnova

- sobota 8. června Kohoutov

- neděle 9. června Rasošky

- pondělí 10. a úterý 11. června Suté Břehy

- středa 12. června kemp Hluboký Holice v Čechách

- čtvrtek 13. června Strakov

- pátek 14. června Polička

- sobota 15. června Bystré

- neděle 16. června Olešnice

- pondělí 17. června Kunštát

- úterý 18. června Lomnice

- středa 19. června Chudčice

Procesí se za asistence strážníků táhlo kolem pošty a po pěší zóně na Krakonošovo náměstí, pak ulicemi Palackého, Obránců míru, Husova a Královédvorská k městskému hřbitovu. Odtud pokračovalo do Dolců a přes Staré Buky do Ždáru u Trutnova, kde má dračí výprava do Brna první z dvanácti zastávek vyšperkovanou kulturním programem.

„První část pochodu měří asi třináct kilometrů. Z celé trasy dlouhé zhruba 200 kilometrů půjdeme 150 až 160 km opravdu pěšky,“ uvedl předseda spolku Trutnov - město draka Otto Štemberka. Sobotních třináct kilometrů dlouhá cesta skončí v Kohoutově a nedělní dvacetikilometrový úsek v Rasoškách u Jaroměře.

K Brnu drak dorazí ve středu 19. června. V sobotu 22. června pak bude středobodem brněnských dračích slavností.

