Pět mláďat tučňáka brýlového, vůbec prvních, která se v historii Safari Parku Dvůr Králové daří odchovávat, opustilo zhruba po šesti týdnech od líhnutí hnízdní nory a ve speciální školce se učí přijímat krmení z rukou chovatelů. Postupně také přepeřují a učí se plavat. Až budou všechna dostatečně silná, přemístí se do hejna dospělých ptáků. Zoologové předpokládají, že se tak stane zhruba za měsíc. V tu dobu je také vůbec poprvé budou moci obdivovat návštěvníci v průchozí expozici areálu West Cape.

Krmení mláďat tučňáků v Safari Parku Dvůr Králové. | Video: Miloš Šálek

Pětice mláďat tučňáků brýlových je zatím skryta očím návštěvníků i dospělým tučňákům. Jedná se o jednoho samce, jednu samici a tři mláďata dosud neurčeného pohlaví. „Během pobytu v zázemní školce se tučňáci naučí přijímat krmení z ruky chovatele. To je důležité proto, aby při krmení v expozici měli chovatelé později přehled nad tím, zda dobře žerou,“ vysvětlil zoolog Safari Parku Dvůr Králové Michal Podhrázský. U hejnových ptáků, kteří jsou si velmi podobní, by to mohl být jinak problém. Chovatelé proto podle doporučení evropského chovného programu odeberou mláďata tučňáků z hnízd kolem šestého týdne věku. To zhruba odpovídá době, kdy nory začnou poprvé zkusmo opouštět.

„V té době mají ještě prachové peří a hrozí jim velké nebezpečí, že by mohla spadnout do vody. Prachové peří je nasákavé, a tak by se takřka jistě utopila,“ upozornil zoolog. Určité riziko hrozí i od ostatních tučňáků v kolonii. „Dospělí se občas mezi sebou hašteří a víme, že například samci často útočí na cizí mláďata samčího pohlaví. Samice zase na ta samičího. I tady potom hrozí pád do vody,“ popsal možná rizika Michal Podhrázský. Protože jsou mláďata v době, kdy zkouší noru opouštět, ještě menší než dospělí a váží kolem dvou kilo, v souboji by měla nevýhodu.

V zázemí je čeká také první kontakt s vodou. Je tam připraven mělký bazének, v němž budou mladí ptáci zdokonalovat plavecké dovednosti. „Dvojice tučňáků vylíhnutá jako první je již přepeřená a vodu zkoušejí. Tři další musejí nejprve vypelichat. A poté, co si budou všichni ve vodě jistí, je vypustíme do expozice,“ uvedl zoolog Podhrázský. Návštěvníci je od dospělých snadno poznají. Jejich šat je šedobílý bez typických kontrastních přechodů, které známe od dospělých.

Tučňákům brýlovým, kteří se stali od příchodu do Dvora Králové v červnu 2022 novým návštěvnickým lákadlem safari parku, zimní období podle zoologů svědčí a užívají si ho. Tučňáci si s chutí dopřávají v mrazivém počasí koupel ve venkovním bazénu v průchozí expozici návštěvnického okruhu West Cape.

Chov tučňáků je podle Michala Podhrázského náročný, jak kvůli zachování teplotního komfortu a zamezení přehřívání, tak z výživového hlediska. Velkou roli hrají i zdánlivě nepodstatné faktory jako je pH vody. Jejich chov je velmi náročný prakticky ve všech ohledech. Jde o zvířata citlivá na stres i na výbornou kvalitu vody nebo krmení. To tvoří mořské ryby nebo bezobratlí. Safari park dováží mořské ryby výhradně z certifikovaných zdrojů, které jsou k životnímu prostředí ohleduplné a zdroje využívají zodpovědně.

Pětice mláďat představuje první tučňáky, které se daří v historii safari parku odchovávat. Tučňáci do Dvora Králové přitom přišli velmi nedávno, v létě 2022. Tak rychlý rozjezd reprodukce není zcela obvyklý. V současné době už přitom na vejcích sedí další dva dospělé páry.

Tučňáci brýloví se poprvé objevili ve Dvoře Králové v červnu 2022, kdy tam dorazilo čtyřiadvacetičlenné hejno z nizozemských zoologických zahrad v Amsterdamu a Arnhemu. Dalších šest tučňáků přicestovalo v květnu 2023 z Francie a Německa. Ve Dvoře Králové mají k dispozici největší expozici pro tučňáky v českých zoo, která je inspirovaná přístavním městem Luderitz v Namibii, kde zvířata žijí obklopená prvky lidské civilizace.

Kompletní nový areál West Cape se zvířaty jihozápadní Afriky byl slavnostně otevřen 16. června 2023. Jeho název vychází z anglického značení provincie Západní Kapsko v JAR. Má přes 1,5 hektaru a prohlídka je dlouhá takřka půl kilometru. Safari park ho vybudoval na místě bývalé slévárny. Průmyslové haly nahradilo přístavní město plné tučňáků, otevřené výběhy hyen, antilop, volně průchozí voliéry plameňáků či pelikánů.