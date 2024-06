Návštěvnost Sněžky zůstává enormní, v některých dnech tam zavítá 10 až 12 tisíc turistů. Neukázněných návštěvníků podle Správy Krkonošského národního parku v posledních letech dramaticky ubylo díky nasazení ochranných sítí. Na letní sezonu nicméně ochránci přírody posílí strážní službu za výpomoci policistů.

Pracovníci Správy KRNAP rozmístili v úterý 18. června 2024 na Sněžce ochranné sítě. | Video: Deník/Jan Braun

V sobotu se brali, v úterý vyrazili novomanželé Milan a Michaela Sedlákovi ze Slatiňan na svatební cestu na Sněžku. Na vrcholu nejvyšší české hory mohli pozorovat, jak pracovníci Správy KRNAP nasazují metr vysoké ochranné sítě. Oddělují prostor pro turisty od nejpřísněji chráněného území. Na místě zůstanou pravděpodobně do října.

„Každý přece musí říct, že to je dobře, že sítě na Sněžce jsou. Je špatné, pokud turisté porušují pravidla a chodí, kam nemají, a ničí přírodu,“ považoval Michal Sedlák krok národního parku za správný. Správa KRNAP se tím snaží zabránit škodám na křehké přírodě na vrcholu Sněžky. „Je to jasná fyzická bariéra, která není snadno překonatelná. Lidem dává jasný vzkaz. Držte se na cestě, nechoďte do volného terénu. Je to zřetelná stopka, že za síť se nechodí,“ vysvětlil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Pracovníci Správy Krkonošského národního parku v úterý nasadili na vrcholu Sněžky a na louce v Obřím sedle u Slezského domu dva kilometry červených sítí vyráběných pro lyžařské sjezdovky. Letos už popáté. Kvůli sněhu je sundávají s příchodem zimy. Letos přemýšleli o tom, že tam sítě nebudou dávat vůbec. „Uvažujeme o tom pokaždé a čekáme, jak se situace vyvine. Začátek každé letní sezony ukáže, že když na Sněžce sítě nejsou, přestupky turistů opět narostou. Proto jsme i letos přistoupili k nasazení sítí,“ objasnil Drahný.

„Uplynulé čtyři roky nám ukázaly, že celý soubor opatření, která jsme zavedli, je funkční a nezbytný. V době, kdy na Sněžce sítě nebyly, strážci přírody řešili stovky přestupků denně. Od instalace sítí jejich počet dramaticky klesl na dva-tři případy za den,“ dodal.

Někteří turisté remcají, že sítě nevypadají na vrcholu Sněžky dobře. „Kazí výhled. Podle mě by stačil nižší řetěz,“ posteskla si Anna Pohanková z Brna, která je na dovolené v Peci pod Sněžkou. Pak ale sama uznala: „Je pravda, že lidi jsou neukáznění. Lezou kam nemají, nechávají po sobě nepořádek. Ještě do toho musíme dospět.“

Cenu ředitele Správy KRNAP za rok 2023 získalo sedm oceněných

Mluvčí Správy KRNAP zdůraznil, že ochranné sítě se vyskytují na vrcholu Sněžky, která je nejkřehčím a nejvzácnějším místem Krkonošského národního parku. „Vrchol Sněžky má kvůli drsnému klimatu možnost regenerovat pouhých 70 dní v roce, vegetační doba je velice krátká. V nížinách je to třikrát déle. Hned po prvním roce, kdy jsme sítě instalovali a dali lidem překážku, bylo vidět, jak alpínským trávníkům prospělo, že nejsou pravidelně sešlapávány neukázněnými turisty. Byly mnohem vitálnější a živější,“ uvedl Drahný.

Návštěvnost Sněžky je podle něj vytrvale enormní. „Víme, že v nejvíce navštěvovaných dnech to je 10 až 12 tisíc denně na prostoru, který plošně zabírá polovinu fotbalového hřiště. To je obrovský počet lidí. Návštěvnost výrazně závisí na počasí. Když je hezky, je na Sněžce extrémně hodně lidí. Když je ošklivo, nemusíte tam potkat nikoho.“

Dalším opatřením na letní turistickou sezonu budou intenzivnější hlídky strážců přírody z řad pracovníků Správy KRNAP. „V letních měsících je celý den na vrcholu přítomen strážce, který dohlíží na dodržování zákonných pravidel. Strážní a informační službu posílí také spolupráce s Policií ČR,“ řekl Drahný.

Novinkou jsou na Sněžce cedulky s informacemi o vzácných druzích, které na vrcholu rostou nebo žijí, a které pohyb návštěvníků volným terénem může ohrožovat, a vydání informačního letáku Přežije nás příroda na Sněžce. Od loňského roku přibyly na vrcholu nejvyšší české hory dřevěné lavičky, na kterých mohou turisté odpočívat.

