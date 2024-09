„Byla to výborná akce. Fascinující bylo, kolik přišlo lidí. Takhle plné náměstí v Úpici dlouho nepamatuji,“ řekl známý úpický kameraman a šéf místní Televize - JS Jiří Středa, který se ujal organizace události. Středa v uplynulých dnech oslavil životní jubileum 75 let. Akce se konala jako první ročník Úpické struny.

Soubor dobrovolníků se potkal poprvé až v sobotu hodinu po poledni při zkoušce, kdy si pod vedením dirigenta a kapelníka Zdeňka Möglicha nacvičil šest skladeb: Stánky, Okoř, Želva, Princezna ze mlejna, Síla starejch vín, Ach, synku, synku. O dvě hodiny později už zahrál před zraky diváků. Z nástrojů bylo nejvíce kytar. Nechyběly ale ani violoncello, mandolína, banjo, ukulele, harfa. Na rekordu se podíleli muzikanti z Úpice, Trutnova a okolí a také z Hradce Králové, Liberce, Stráže pod Ralskem, Brna a dalších míst.

Úpice se už v minulosti několikrát dostala do knihy rekordů. Spolek Splav organizoval největší setkání Křemílků a Vochomůrků (300) na jednom místě za účasti herečky Jiřiny Bohdalové nebo sraz vodníků s Josefem Dvořákem.

Úpické základní školy se zapsaly rekordním počtem vyrobených sněhuláků na jednom místě, největším počtem martinských rohlíčků, rekordním pouštěním draků či největší pyramidou postavenou z víček od PET lahví. Patrik Janovský se stal pro změnu nejmladším občanem České republiky, který na bmx kole skočil backflip (salto vzad).

S námětem vytvořit rekord v počtu hráčů na strunné nástroje přišel místní muzikant Petr Špetla. Ten litoval, že účastníků nebylo víc. Původně se jich totiž přihlásilo dvakrát tolik. „Na internetu přislíbilo účast dvě stě lidí, bohužel nepřijelo sto nahlášených dětí z jedné hudební školy. Alespoň je to motivace pro příští ročník. Laťka je poměrně nízko a můžeme ji vytáhnout vysoko,“ uvedl Špetla. „Zahráli jsme si, bylo to dobré. Hudba sdružuje lidi. Jsme rádi, že jsme mohli město propagovat po dobré stránce a jinak, než jako že jsme Chánov a podobně,“ zdůraznil.

Na dosažení českého rekordu dohlížel v Úpici Tomáš Hrábek, komisař Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Z podobných rekordních akcí lze podle něj uvést 150 violoncellistů na jednom místě, 230 kytaristů nebo z letošního června největší soubor flétnistů na počet obyvatel města (127).

„Rekordů je celá řada. Akcí je hodně, česká databanka rekordů se neustále rozrůstá. Máme už sedmé vydání České knihy rekordů. Není rozhodně poslední, protože rekordy neustále přibývají,“ řekl Hrábek. Další zápis se chystá například v září v Hartmanicích na Šumavě, kde se bude soutěžit v počtu opečených prasat.

Petr Špetla přišel na nápad pokusit se o český rekord spontánně. „Šel jsem po náměstí, zkoušel nový mobil, vyfotil jsem si Úpici nočním viděním. Říkal jsem si, jaké by to bylo, kdyby na náměstí hrálo co nejvíce nástrojů,“ objasnil úpický muzikant. Špetla hraje hlavně pro zábavu. „Sdružuji lidi, kteří hrají na kytary. Jezdíme hrát po místních hospůdkách. Hrajeme zadarmo, pro radost a pro lidi, kteří to mají rádi,“ dodal.

Karel Vágner vzpomínal na úpické čabajky Nejslavnějším účastníkem 1. ročníku Úpické struny, který se připojil k vytvoření českého rekordu v počtu hráčů na strunné nástroje na jednom místě, byl hudební producent a skladatel Karel Vágner. Do Úpice dorazil díky přátelství s kameramanem Jiřím Středou. „Jirka Středa s námi s fotbalovou Amforou projel celý svět. Se synem Jakubem absolvoval jako kameraman dobrodružné rybářské výpravy na Amazonku a do džungle. S Jirkou jsme měli k sobě blízko, jezdil jsem do Úpice na spoustu plesů a byl jsem také u začátků spolku Splav. Měl jsem rád řezníka Edu Kazdu, vždycky jsem se k němu těšil na párky nebo čabajku. Úpici mám rád,“ vzpomínal dvaaosmdesátiletý strůjce známých českých hitů. V sobotu přijel Karel Vágner do Úpice i se zpěvačkou Marcelou Holanovou a zpěvákem Viktorem Sodomou.

