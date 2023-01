"Vypadalo to, že kvůli nedostatku sněhu nebude kurz možné udělat, případně ve značně omezeném rozsahu. Nakonec se ale podařilo vytvořit čtyři plnohodnotná pracoviště s hloubkou sněhu od sto do 160 centimetrů. Cvičení je tak nakonec téměř plnohodnotné jako v jiných letech. Akorát to máme složitější s dopravou. Nelze použít skútry, jezdíme na místo cvičení na čtyřkolkách a nemůžeme využívat lyže," uvedl vedoucí kynologické brigády Horské služby ČR Pavel Smejkal.

Cvičení se kvůli nedostatku sněhu odehrává v nejvyšších partiích hor mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor, základnou pro účastníky jsou Richtrovy boudy nad Pecí pod Sněžkou.

Psovodi se psy cvičí vyhledávání osob z předem připravených cvičných sněhových záhrabů, poslušnost a pohyb v lavinovém terénu. Součástí cvičení je také zásah u simulované lavinové nehody většího rozsahu s větším počtem figurantů a s nasazením více psů.