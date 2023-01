Do areálu ve Svatém Petru se nahrnuly tisíce fanoušků. Velké pozdvižení na tribunách způsobil start největších světových hvězd Mikaely Shiffrinové a Petry Vlhové. Slovenská olympijská vítězka má ve Špindlerově Mlýně obrovskou podporu fanoušků, v cílovém prostoru se to hemží slovenskými vlajkami. Po prvním kole vede Američanka Shiffrinová.

Mezi prvními přišla do závodní arény rodina paní Martiny, která dorazila do Špindlerova Mlýna od slovenského Lučence. "Dcery dostaly vstupenky jako dárek od Ježíška, byly nadšené. Přijeli jsme v pátek, nemohli jsme se dočkat, až uvidíme Petru Vlhovou na svahu. Vstávali jsme před šestou ráno, před sedmou hodinou jsme už stáli na místě, abychom ji viděli," popisovala, jak si zabrala výhodné místo na sledování Světového poháru. Atmosféra ve Špindlerově Mlýně ji nadchla.

Slovenští fanoušci ve Špindlerově Mlýně.Zdroj: Vojtěch Kohout

"Všechno je skvělé. Atmosféra je úžasná, užíváme si to a věříme, že naše Peťa vyhraje. Fandí ji tady ve Špindlu hodně lidí, to je skvělé," dodala.

Zdroj: Vojtěch Kohout

Jak se dalo předpokládat, davy přijíždějících diváků brzy ucpaly vjezd do Špindlerova Mlýna a policisté v 8 hodin uzavřeli autům návštěvníků vjezd do centra Špindlerova Mlýna. Policisté vraceli řidiče v Herlíkovicích zpět na záchytná parkoviště ve Vrchlabí, odkud fanoušky bezplatně přepravovaly autobusy do dějiště Světové poháru.