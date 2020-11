Firma Ozdoba CZ ručně vyrobí za rok ve Dvoře Králové nad Labem přes 200 tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Zboží z malé budovy, zastrčené v ulici Slovany, putuje nejen na české stromečky, ale i do Jihoafrické republiky, Singapuru, Ruska, Švýcarska nebo také Dubaje, kde mají v oblibě vánoční koule s katarskou vlajkou. Letos přišli pracovníci společnosti se stylovou novinkou. Vyrábí prasátko s rouškou. Zlaté má bílou roušku s červenými puntíky, bílé červenou roušku s bílými puntíky.

Přejít do galerie

Malování netradiční vánoční ozdoby - prasátka s rouškou ve firmě Ozdoba CZ ve Dvoře Králové nad Labem. | Video: Deník/Jan Braun

Je to velký hit. Prodávat ho však můžou pouze přes e-shop nebo přímo ve firmě. Prodej vánočních ozdob výrazně zkomplikovalo uzavření prodeje v obchodních centrech a zrušení vánočních trhů. Pokud bude tato situace pokračovat až do Vánoc, bude to pro malou firmu s dvacítkou zaměstnanců likvidační. "Teď přichází doba, kdy jsme měli největší tržby. Prodeje končíme dopoledne na Štědrý den. Potom už nikdo vánoční ozdoby nekupuje," říká Romana Juklová, obchodní ředitelka firmy Ozdoba CZ.