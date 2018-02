Víkend na horách: Staršího muže se bohužel nepodařilo oživit

Krkonoše - Staršího návštěvníka pohoří se zástavou srdce museli včera v odpoledních hodinách resuscitovat záchranáři krkonošské Horské služby, pro pacienta letěl i vrtulník.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

K události došlo na jedné z horských chat přímo v Peci pod Sněžkou. „Ihned jsme po přijetí výzvy k zásahu vyrazili s patřičným vybavením pro provádění rozšířené resuscitace včetně důležitého AED přístroje. Po příjezdu jsme pacienta převzali od provozovatele chaty, který před námi zahájil nepřímou masáž srdce,“ popsal situaci Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje mezitím na místo vyslala vrtulník Letecké záchranné služby. „Ještě před jeho příletem jsme za použití tzv. laického defibrilátoru aplikovali pět defibrilačních výbojů. Následně si postiženého převzala do péče posádka LZS, která pokračovala v zahájené resuscitaci,“ uvedl náčelník Jirsa. Po hodinové resuscitaci však lékař konstatoval smrt. Během tohoto zásahu souběžně řešila Horská služba z Pece ještě vyproštění dvou osob, které se nacházely v těžko přístupném a exponovaném terénu v lokalitě Kozí hřbety. „Dvojice nebyla dostatečně vybavená a uvízla na prudkém zledovatělém svahu. Naši členové za pomocí lezecké techniky bezpečně dvojici vyprostili a transportovali zpět do Pece pod Sněžkou,“ doplnil Pavel Jirsa.

„Doporučuji všem lyžařům, sowboardistům i turistům, aby se do horského terénu vydávali vždy s potřebnou výstrojí a vybavením. Stává se, že musíme zachraňovat z těžkého terénu výletníky, kteří mají vybavení spíš pro návštěvu města, než pro zimní horskou túru,“ varoval návštěvníky Krkonoš Pavel Jirsa. Dodal, že vzhledem k právě probíhajícím jarním prázdninám by zejména výpravy dětí měly být náležitě vybavené a učitelé i rodiče by měli vždy dbát na bezpečnost jejich svěřenců.