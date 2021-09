Asi dvacítce sběračů trval dnes sběr hroznů na půlhektarové vinici naproti baroknímu hospitalu téměř celé odpoledne. "Nebylo na co čekat, počasí v posledních dnech přálo. Září bylo relativně suché a hrozny díky tomu dosáhly potřebné cukernatosti a kyselin pro šumivá vína. Letos sklízíme o týden později, než bychom si představovali, je to dané vývojem počasí," uvedl Rudolfský.

Jedna z nejsevernějších vinic v Česku v Kuksu podle něj již několik let produkuje hrozny v ideální kvalitě pro výrobu šumivých vín. "Cukernatost je kolem 15 stupňů normalizovaného moštoměru a zhruba 10 gramů kyselin na litr. Po odbourání v hotovém víně by to mělo být okolo sedmi gramů kyselin na litr," řekl ČTK Rudolfský.

Od roku 2012

Předpokládá, že z letošní sklizně na Kuksu bude asi tisícovka lahví. "Bude to cuvée ze všech tří burgundských odrůd, které na Kuksu máme. Zájem je obrovský. I když ještě víno není na světě, přibližně polovinu si již zájemci zamluvili. Zájem o to mají hlavně zákazníci, kteří s kukským vínem mají zkušenost a vědí, co je čeká. Lahev nabízíme za 650 korun," uvedl ředitel společnosti.

Kutnohorští vinaři vyrábějí šumivé víno od roku 2012, především z hroznů z kukské vinice, kde jsou vhodné podmínky pro pěstování burgundských odrůd. Podle nich jsou šumivá vína z Kuksu charakteristická svojí mineralitou, slaností v dochuti a svěžím citrusovým aroma. Tzv. tichá vína z Kuksu vznikají méně, hlavně, když je výjimečně dobrý rok.

Mírně podprůměrný rok

Podle Rudolfského byl letošní rok z hlediska počasí mírně podprůměrný, v červenci museli ve vinohradu bojovat s plísňovými chorobami. Naopak letošní úrodu hroznů v Kuksu označil za nadprůměrnou.

"Letos to určitě jednoduché nebylo. Letošní rok nebyl ideální, nástup jara byl pozdní, rašení bylo zpožděné o 14 až 20 dní. Červen a červenec nám zamíchal kartami. Zatímco v červnu se zdálo, že réva nebude mít žádnou ztrátu, v červenci to bylo už jiné. Červenec byl hodně deštivý a studený, to samé srpen," řekl ČTK Rudolfský.

Vinaři v Kuksu hospodaří na vinici v labském údolí na strmé jižní stráni od roku 2005. Na opukovém podloží jsou vysazeny keře tradičních burgundských odrůd Rulandské bílé, šedé a modré a také zapomenuté odrůdy Tramínu bílého nazývaného Brynč. V současnosti mají ve vinohradu 3500 sazenic, převažují bílé odrůdy. Vinné keře vinaři v Kuksu pěstují archaickým způsobem, takzvaně na hlavu, to znamená, že se vinná réva vyvazuje k jedinému kůlu a pne se do výšky.