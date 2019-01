Trutnov - O vítězný bílý Solaris byl zájem ještě před vyhlášením výsledků. Vinařské slavnosti zdárně vkročily do druhé desítky.

Ochutnat, zhodnotit a podělit se o dojem. Kdo chtěl, mohl tohle zopakovat i 150 krát. Tolik druhů nabídlo dvanáct vystavovatelů na letošních vinařských slavnostech.

„Zájem byl opět velký a počet návštěvníků se dostane k tisícovce. To je podobné jako vloni," informoval za pořádající Přátele dobrého vína Trutnov Tomáš Hendrych.

Lidé dobrá vína vyhledávají a proto každoročně nacházejí cestu i do Staré radnice. A dobře to vědí i producenti a prodejci. „Ze začátku bylo složitější přemluvit některé k účasti, teď už to problém není. Vinařské slavnosti mají za 11 ročníků určité renomé, navíc vyjma Kuksu nic podobného v regionu není," řekl Tomáš Hendrych.

Součástí akce je i soutěž o Dračí víno, prvenství letos získalo vinařství Volařík s bílým Solarisem ročník 2014. A jen co mezi přítomné prosáklo jméno výherce, byl u stánku z Mikulova nával. „Jenže zbytečně, protože už hodinu jsem právě tohle víno neměl. Vyprodalo se již během dopoledne," sdělil Martin Procházka. „V každém případě nás to velmi potěšilo. I proto, že sem pravidelně a rádi jezdíme. Akce má dobrou atmosféru, mnozí návštěvníci už vínu rozumí a v severní oblasti republiky je to pro nás jedna z mála zajímavých příležitostí, jak se zákazníkům představit," podotkl. „Chvíli jsem váhal, které víno do soutěže přihlásit, pak jsem zvolil zatím málo známou odrůdu Solaris. Pochází z Německa, je šlechtěná a odolná vůči plísním i chorobám. Dává raná, šťavnatá, svěží vína s muškátovým nádechem. Je to typické letní pití, ale protože náš Solaris pochází z nejvýše položené vinice na Pálavě, Za Turoldem. je zároveň hodně minerální," přiblížil vítěze Martin Procházka.

„Druhé místo v soutěži obsadilo vinařství Hrabal z Velkých Bílovic s červeným Tramínem 2013, třetí příčku pak Fuzgrunty Bulhary s Vlašským ryzlinkem stejného ročníku," doplnil pořadí Tomáš Hendrych.

Spokojený s účastí na slavnostech byl i Vilém Fisch z trutnovské společnosti Cerfis Wines, sídlící doslova za rohem ve Farské ulici. Jako jeden z mála nabízel vína zahraniční, konkrétně portugalská včetně portského či speciálního dezertního z odrůd Moscatel de Setúbal. „Návštěvnost je výborná, zájem je také slušný. Nedá se říct, že větší zájem byl o bílé či červené, lidé ochutnávali a poznávali z celé nabídky."