Trutnov má za sebou další vydařené vinařské slavnosti. V pořadí už devatenáctý ročník měl všechno: Kvalitní vína, příjemnou hudbu, pohodovou zábavu a pěkné počasí.

Trutnovské vinařské slavnosti 2024. | Foto: Miloš Šálek

Ve Staré radnici na Krakonošově náměstí se většinou konají spíše oficiální či společenské akce. Představitelé města tam vítají nové občánky nebo rozdávají kulturní ceny. Včera se ale v historickém domě nalévalo a ochutnávalo víno.

České i zahraniční značky nabízelo celkem 14 vinařství. Lidé mezi nimi korzovali, nechali si nalévat do degustačních skleniček. Přišlo jich asi šest set, jak bývá v posledních letech zvykem. „Účast je příjemná, není přerváno, takže mám čas si s lidmi o vínu popovídat,“ ocenil vinař Josef Staněk z jihomoravské Blatnice pod Svatým Antonínkem.

Dívka z Podkrkonoší má korunku z české Miss. Muž musí být inteligentní, říká

Právě jeho rodinné Vinařství Staňkovi získalo od odborné degustační poroty titul Dračí víno. Oceněný byl Sauvignon, ročník 2023. „Je výrazný, jde až do černého rybízu, ve vůni je výrazný, ale přitom není agresivní. Má pěkně vyváženou kyselinku se zbytkovým cukrem. Působí jako velmi zajímavé pití,“ řekl Staněk o vůni a chuti vítězného vína.

Z letošního prvenství na trutnovských slavnostech byl nadšený, stejně jako z loňského druhého místa. „Vinaření je radost, chceme ji rozdávat a dělit se o ni. Vítězství a titul bereme jako potvrzení, že to funguje. Navíc tady je to krásně organizovaná akce, velmi vydařená,“ pochválil.

Chycený řidič vezl drogy, před celníky se vydával za někoho jiného

Uznání pořadatelům i návštěvníkům vysekl i spoluvlastník rodinného Vinařství Martin Novák z Mikulčic na jižní Moravě. „V Trutnově jsme poprvé a doufám, že ne naposledy. Moc se nám tu líbilo, je tu skvělá atmosféra,“ hlásil nadšeně Martin Novák. Jeho Souvignier Gris 2023 byl oceněný jako druhý v pořadí. „Hledal bych v něm trošku tropického ovoce, i když je to suché víno, trochu slaďoučký podtext,“ popsal.

Třetí příčku od poroty získalo Rozverné víno ročník 2023 od Vinařství Hrabal. „Je to naše letní cuvée, vzniklo scelením vlašáku a sauvignonu. Je perfektně vyvážené a krásně šťavnaté, prostě příjemné víno k bazénu nebo ke grilování,“ upřesnil someliér Daniel Gärtner.

Na nový dům pro nemocné s roztroušenou sklerózou se složilo dva tisíce dárců

Vinařství je tradičním účastníkem slavností. Mezi tři nejlepší se dostalo podruhé za sebou. „Je to perfektní, potěší to. Doufáme, že to někdy cinkne i na první místo,“ prohlásil optimisticky.

Podle organizátorů je opakované umístění mezi třemi nejlepšími známkou výjimečné kvality. „Potvrzuje to, že jde o špičkové vinařství,“ zdůraznil Jiří Šťovíček, prezident pořádajícího spolku Přátelé dobrého vína.

Cyklistická legenda v Trutnově. Svorada ocenil spojení umění a sportu

Na trutnovské slavnosti každoročně zvou čtrnáct prověřených vinařů. „Přechutnáváme je, zveme jen ty skutečně dobré,“ vysvětlil. Na příští, dvacátý ročník jich možná pozvou víc. „Jubileum chceme pořádně oslavit. Slavnosti uděláme větší, ale detaily zatím ještě neprozradíme,“ dodal Jiří Šťovíček.

Mohlo by vás také zajímat: Na nový dům pro nemocné s roztroušenou sklerózou se složilo dva tisíce dárců