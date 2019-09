"Závěrem je uložení pokuty ve výši 5 000 korun, která byla na místě zaplacena. Pokuta není symbolická, protože jde o velmi cenné území a potenciálně velmi negativní příklad pro jiné. Na druhou stranu jsme nesáhli k vyšší možné hranici, protože se viník sám dobrovolně přihlásil, k činu se přiznal, projevil lítost a včerejší ohledání na místě ukázalo, že naštěstí nedošlo k žádnému významnému poškození fenoménu, které poškozeny být mohly. Tvůrci spirály použili pouze na povrchu ležící kameny a nezasáhli do půdního krytu, nepoškodili naštěstí ani porosty zdejších ohrožených rostlin," uvedl Radek Drahný.

I když by se událost dala spojovat například s chováním nějakého nezletilce, nápad se zrodil v hlavě paní středního věku. "Iniciátorka, která nebyla z regionu, nejspíš turistka, řekla, že si myslela, jak by vytvoření takového obrazce bylo pro Sněžku skvělé. Vůbec nepřemýšlela o tom, že by se měla dopustit něčeho špatného. Uvedla, že šlo o zcela spontánní počin," řekl mluvčí. Přestože se obrazec tvořil už ve středu odpoledne a nikoliv v noci, jak se zprvu ochranáři Krkonoš domnívali, žádné pohoršení na místě nevyvolal. "Po zveřejnění v médiích nás někteří lidé informovali, že výrobu mandaly viděli, ale mysleli si, že jde o nějakou organizovanou akci," doplnil Radek Drahný.

Strážce národního parku už mandalu rozebral, na místě zůstaly jen piliny a potravinářské barvivo. Tyto pozůstatky smyje zřejmě désť.

Na závěr mluvčí národního parku připomněl, že řetězové zábrany na Sněžce nejsou pro bezpečnost návštěvníků, ale pro ochranu toho cenného, co stále na vrcholu nejvyšší české hory je, před poškozením náporem tisíců lidí, kteří se na vrcholu hory v letních dnech denně vystřídají." Děkujeme, že toto omezení bude veřejnost napříště respektovat," uzavřel Radek Drahný.