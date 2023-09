/FOTO, VIDEO/ Sedmnáctý ročník Vinobraní na Kuksu přilákal v sobotu zhruba čtyři tisíce návštěvníků. V barokním areálu hospitálu lidé ochutnávali víno z produkce tuzemských i zahraničních vinařů ve 35 stáncích, na dračku šel burčák. Podle tradice teklo po kaskádovém schodišti pod sochami Tritonů víno, které si mohli zdarma nabírat do skleniček. Organizátoři ze spolku Siduri nechali téct po schodišti 300 litrů Müller Thurgau. Zájem byl obrovský.

Při Vinobraní v Kuksu teklo po kaskádovém schodišti zdarma bílé víno. Bylo ho 300 litrů. | Video: Jan Bartoš

„Víno neteče po schodech celý den, to by bylo neúnosné, ale zhruba dvacet minut, každý ročník ve 13 hodin. Chtěli jsme připomenout tradici z doby hraběte Šporka. Lidé měli také možnost zdarma ochutnávat víno celý den ve vinných lázních,“ uvedl Miloš Vognar z pořádajícího spolku Siduri. Vstupné bylo 250 Kč, k tomu dostali návštěvníci sklenku s motivem Vinobraní na Kuksu. Letos akce patřila do seriálu Léto s vínem v kraji.

„Kuks si našel místo nejen mezi lidmi z Královéhradeckého kraje, ale jezdí sem i návštěvníci z Liberecka, Pardubicka. Domluvili jsme, že v Kuksu stavěl rychlík. Dorazily autobusy ze severní Moravy, výpravy to spojily s prohlídkou Kuksu,“ dodal Vognar. Lidé měli z čeho vybírat. Vedle 35 vinařů mohli nakupovat ve čtyřiceti řemeslných stáncích, gastronomické pochoutky nabízelo dvacet prodejců.

Zdroj: Jan Bartoš

„Vinařů by mohlo být v Kuksu i osmdesát, ale musíme zájemce odmítat. Takový počet by už byl v prostředí historické památky příliš velký. Vinaři mají místa dlouhodobě zamluvená, obvykle rok dopředu,“ vysvětlil Miloš Vognar.

Jeho slova platí i pro Rodinné vinařství Gréger z jihomoravských Rakvic na Břeclavsku, odkud majitel Michal Gréger s manželkou přivezli 300 lahví. „Nepatříme k vinařstvím, která jezdí na každý festival, absolvujeme jich tak 5-6 za rok. V Kuksu je to pro vinaře skvělé, lidé mají o vína zájem. Je tady pěkné prostředí, akce je dobře organizovaná, vyšlo počasí,“ pochvaloval si sobotní Vinobraní na Kuksu.

Návštěvníci u něj mohli ochutnat 13 druhů vín. „Více jsme se zaměřili na suchá vína. Měli jsme v nabídce suchou Pálavu, suchý Tramín, Veltlín, červená barikovaná vína nebo svěží rosé. To je takový trend. Spousta lidí chce zkoušet nové věci, mají rádi různé experimenty s vínem, proto hodně pracujeme s bílými víny na sudech. Děláme ročně 50 tisíc lahví, máme 7 hektarů, takže jsme takové malé rodinné vinařství,“ popsal Michal Gréger produkci rodinného vinařství, které před týdnem získalo v Národní soutěži vín Velkopavlovické podoblasti 8 zlatých medailí.

Zdroj: Jan Bartoš

Stanislav Holomáč z Čejkovic na Hodonínsku přivezl do Kuksu burčák. Lidem zachutnal, tvořily se u něj dlouhé fronty. „Přivezli jsme asi 900 litrů burčáku, červený ze Svatovavřineckého, bílý z Irsay Oliver přímo z našeho vinohradu v Čejkovicích. Povedlo se to, jsme spokojení,“ stihl říct ve chvilce, než se musel věnovat dalším zákazníkům spolumajitel Vinařství Vydařelý, Holomáč. Rozloha jejich obdělávaných vinic dosahuje téměř patnácti hektarů.

Letošní seriál akcí Léto s vínem završí v pátek 15. září Burčákobraní na Svatováclavském náměstí v Hradci Králové.