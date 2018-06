Vítězku závodu horských nosičů motivovala výhrůžka k rozchodu

Pec pod Sněžkou - Molekulární bioložka, vědecká pracovnice soukromé firmy z Dolní Dobrouče Iva Dolečková byla první, kdo od startovního pokynu horolezce Radka Jaroše vynesl náklad vod a kofol od dolní stanice lanovky v Peci pod Sněžkou do cíle u České Poštovny na Sněžce. Zvládla to v čase 1 hodina, 24 minut.

K úspěšnému výsledku ji poháněl partner Petr Mazal, který s železnou pravidelností vyhrával letní i zimní verzi Sněžka Sherpa Cupu. Letos si řekl, že slávu tentokrát přenechá někomu jinému a do závodu se nezapojil.



„Lezl mně na nervy. Byl na trase a chtěl si pořád se mnou povídat. A to, když člověk funí a má co dělat sám se sebou a ještě odpovídat, moc nešlo,“ přiznala Iva Dolečková a na Petra Mazala ještě přiznala: „Naštval mě i tím, když mi říkal, že když tě předběhne ta babička za tebou, tak už s tebou nechodím. To byla docela motivace! Zrychlila jsem a snažila se ještě víc zabrat.“



Rozchod se nekonal, Iva Dolečková byla na Sněžce první ze všech a po závodě se už těšila, jak si vyběhnou s partnerem na pivo. „Na Pomezky na Trautenberka. Tam to máme rádi. Pak zamíříme zpátky do Pece a v neděli si taky někam vyběhneme,“ naplánovala.

Ženy nesou 20 kilo, muži 40 nebo 60



Ačkoliv se stala v sobotu absolutní vítězkou, uznala, že měla velkou výhodu, když nesla dvacet kilo, stejně jako ostatní ženy, zatímco muži měli naloženo čtyřicet nebo šedesát kilo. „Srovnávat se s nima nejde. Jejich zátěž je neporovnatelná. Všichni, kteří to zvládnou, mají můj respekt. To je úplně něco jiného než vyběhnout Sněžku s dvaceti kily,“ řekla. Čtyřicet kilo nejrychleji vynesl Milan Marhan (1:30 hod.), šedesát Zdeněk Pácha (1:55 hod.).



Iva Dolečková má ve větší oblibě zimní variantu závodu Sněžka Sherpa Cup, která vede přes Růžohorky, zatímco letní přes Obří důl. „Trasa je příjemnější přes Růžohorky, kudy není tak prudké stoupání jako přes Obří důl. Navíc v zimě jsou schody ke Sněžce pokryté rozšlapaným sněhem, což je lepší. Normálně jsou hrozně vysoké a zdolávat je s takovou zátěží, ještě k tomu na konci závodu, je strašně náročné,“ porovnávala.



Sobotní krásné počasí vítězce nesedělo. „Bylo hrozné vedro. Nemám to moc ráda, na konci se mi motala hlava. Když je velké teplo, mám při závodě pocit, že zkolabuju. Musím jít opatrněji, aby to se mnou někde nešvihlo. Na trati jsem si navíc vzala ovocnou přesnídávku a udělalo se mi z ní špatně. Víc už si jí nedám. Čím horší podmínky, tím to je pro mě lepší,“ vysvětlila.

Vzduchem chlazené motory



Stejně vnímá situaci také Zdeněk Pácha, který v závodě horských nosičů vynesl na Sněžku 60 kilo. „Čím chladnější počasí, tím pro nás lépe. Kdyby pršelo, tak to je bomba. Zima, vítr, to je naše ideální počasí. Jsme takové vzduchem chlazené motory,“ povídal v cíli. „Na velké teplo jsem sice zvyklý z práce, kde válcujeme trubky a míváme tam stabilně čtyřicet až padesát stupňů. Ale závodit v takovém horku není nic příjemného. Ztrácíte vědomí, je vám na omdlení. Výkon se hodně snižuje, je to těžké na psychiku,“ dodal.



Dobrodružný pár Petr Mazal - Iva Dolečková se letos na jaře věnoval hodně horolezectví. „Nejvíc jsme jezdili do Rakouska, kde je hodně možností. Před dvěma týdny jsme byli čtyři dny lézt na Mallorce, tam je horolezecký ráj,“ prozradila ženská vítězka. Plážový relax jí nic neříká. „Na to nejsem. V létě bych nejradši jela do co největší zimy,“ pousmála se.