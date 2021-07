Nezvykle krátkou dobu, šedesát let, existuje obec Vítězná. Místní osady však mají daleko větší historii, například založení Huntířova se váže k roku 1260 a éře Přemysla Otakara II., Kocléřov a Komárov jsou na tom podobně. Další části Vítězné tvoří Hájemství a Záboří. "Založení jedné střediskové vesnice mělo svoji logiku, byť to byl nápad za éry komunismu. Záměrem bylo, aby každá malá obec nemusela mít svůj obecní úřad, ale místo toho jeden centrální," vysvětluje starosta Vítězné Petr Hrubý. Místní pamětník Jiří Kužela z Huntířova, který zažil spojování obcí v jednu vesnici dohromady, tvrdí, že to tehdy žádnou zlou krev a neplechu nepřineslo.

"Znali jsme se všichni navzájem, chodili do společné školy, žádná nevraživost tam rozhodně nebyla," vzpomíná muž, který se zabývá historií obce, a pokračuje: "V té době tady totiž nežili takřka žádní patrioti. Po druhé světové válce došlo k vysídlení německých obyvatel a zůstalo tady zhruba jen deset procent starousedlíků. Záboří bylo úplně vydrancované. Přitom do války to byla prosperující obec. Po ní tam zůstalo sotva dvacet rodin. Tam to byl vyloženě konec světa. Asi byla nutnost obce sloučit a zajistit jim jednotné řízení. Názvy, které se objevovaly pro pojmenování obce, byly podivuhodné, nakonec z toho vznikla Vítězná."

Centrální částí je dnes Kocléřov, který zabírá největší katastrální území a má nejvíce obyvatel. "Je zde úřad, škola, mateřská škola, centrum obce. Ale snažíme se, aby se na ostatní části nezapomínalo," říká starosta Hrubý.

"Zásadní pro nás jsou chodníky. Bylo smutné, když děti chodily do školy a školky po silnici a krajnici. Před dvěma lety jsme dokončili první etapu chodníků v úseku Kocléřov-Huntířov, nyní dokončujeme projektovou dokumentaci na úseku Huntířov-Komárov. Měli bychom mít 7,5 kilometrů chodníků, což je podstatné pro bezpečnost pohybu v obci," popisuje.

Vedení obce připravuje rovněž zásadní rekonstrukci hasičské zbrojnice. Projekt zhruba za 3,5 až 5 milionu korun má přinést modernější zázemí místním hasičům. "Máme hotovou projektovou dokumentaci, tento týden podáváme žádost na stavební povolení," upřesňuje starosta Petr Hrubý.

Z HISTORIE

Huntířov, Kocléřov, Komárov, Hájemství, Záboří. To jsou obce, které byly v roce 1961 sloučené do společné střediskové obce pojmenované Vítězná. Pětici osad odpovídá obecní znak, který tvoří pět žlutých květů upolínu evropského. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán mezi lety 1880 – 1900, a to 4500. Nejvíce lidí žilo v Huntířově (1700), 99 procent z nich mělo německou národnost. Dnes žije ve Vítězné 1480 obyvatel.