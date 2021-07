Dráhu na obecní louce obsypali diváci. Byli zvědaví, jak si stroje poradí se záludnou zatáčkou, prošpikovanou nánosy bláta. Ačkoliv se opakoval se železnou pravidelností stejný scénář, tedy prudký rozjezd, uvíznutí v blátě a vytažení na laně, vstříc bahenní lázni se vydávaly další a další posádky. Ve Vítězné se jich sešlo 35, z celé republiky. Diváci chvílemi i trnuli. Nejvíce v momentě, kdy si jeden z účastníků troufl na trať s terénním autem a při manévrování v bahně se nebezpečně nakláněl tak, až do něj málem překlopil svoje Suzuki.

Přesto se našel jeden stroj, který si dokázal proklestit cestu obávaným terénem. "Bláto projel jen obojživelník. Ten je k tomu předurčený, jinak se to snad ani projet nedá. Je to taková obojživelná osmikolka, která buď jede nebo plave," označil úspěšný stroj Karel Kühnel, hlavní organizátor Traktoriády ve Vítězné. Její součástí jsou i závody na čas na kopci kolem vytyčených branek, ale jízda bahnem na obecní louce je divácky nejatraktivnější.

"Je dobré nezastavovat a pořád jet, kam to jde. Z bahna stroje tahá na laně traktor. Ten měl letos hodně práce, víc než jindy. Čím více se v bahně jezdí, tím je to horší," řekl Kühnel. "Traktoriáda je o tom, kdo má chuť do toho jet a pak stroj dvě hodiny mýt," dodal.

Trať připravují organizátoři v předstihu. "Nezdá se to, ale přípravy seberou dost času. Trať chystáme dva týdny dopředu. Musíme posekat louku, uchystat větve, připravit vše hlavně kvůli bezpečnosti. Bahno je nachystané od přírody," popsal přípravy.

Ve Vítězné se nejčastěji představily traktory domácí výroby, s pohonem jedné nápravy i dvou náprav a také traktory tovární výroby, převážně do roku 1975. "Byla tady krásně udělaná zmenšenina Zetoru 7745. Majitel ho údajně dělal sedm let, za to je palec nahoru. Nebo krásně zrenovovaný Zetor25K. Každý rok přijede něco extra zajímavého. Je na co se dívat," přiblížil pole účastníků.

V něm nehrají dominantní roli místní, ba naopak přijíždí do Vítězné majitelé traktorů z okolí i celé republiky. "Jezdí k nám například kluci až z Plzně. První ročníky jezdilo hodně místních, ale ti už jsou toho asi nabažení, teď se jich účastní do deseti," objasnil Karel Kühnel.

Nejsložitější chvíle přicházejí pro účastníky po Traktoriádě. Zbavit stroje nánosů bahna není práce na pět minut. "Mytí se musí udělat hned ten den. Jinak bláto zaschne. Traktory čistíme wapkou a proudem vody," upřesnil.

Šéfa Traktoriády potěšilo, kolik lidí se přišlo podívat. "Minulý rok se Traktoriáda kvůli covidu-19 nekonala. Lidi byli nažhavení, letos to byl jeden z nejvíce divácky navštívených ročníků," uvedl Karel Kühnel.