Ve čtvrtek 11. května při představování úsporného balíčku zástupci vlády oznámili mimo jiné zdvojnásobení daně z nemovitosti. Hodně lidí, včetně ekonomů, tím zaskočili.

S velkým napětím sledovala čtvrteční tiskovou konferenci vlády k novým daňovým úpravám paní Hana Viková z Jaroměře. Čekala hlavně na chvíli, kdy padnou slova o dani z nemovitosti. To, co pak z úst ministra financí Zbyňka Stanjury zaslechla, ji vyrazilo dech.

„V rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj máme druhé nejnižší daně z majetku. I po tomto navýšení, které bude dvojnásobné, budeme silně podprůměrní,“ uvedl na tiskové konferenci ministr.

Ještě před parlamentními volbami přitom současný šéf státní kasy tvrdil, že zvýšení daně z nemovitosti je velmi nebezpečný nástroj. „To si snad z nás dělají srandu. To mám platit za vlastní barák dvojnásobek? Teď to bude takřka devět tisíc. Kde na to máme brát?“ ptala se žena, která s manželem za rodinný dům platí ročně 4300 korun.

Její obavy sdílí i bývalá ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová. „Zvýšení daně z nemovitosti na dvojnásobek se dotkne v nejméně vhodnou dobu i té nejzranitelnější části společnosti, včetně penzistů. Spolu s výraznou redukcí stavebního spoření to bude mít za výsledek jen výrazné snížení dostupnosti vlastnického bydlení,“ míní opoziční politička.

Nedostupné vlastní bydlení

Rozpaky nad návrhem neskrýval ani hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj se tak bydlení stane pro mnohé lidi nedostupným. „Břímě vyšší daně z nemovitostí přenesou majitelé nemovitostí alespoň zčásti na své nájemníky, což zdraží bydlení,“ upozornil.

Smířlivěji se na návrh z dílny ministerstva financí dívají zástupci Asociace nájemního bydlení. I pro ně to bylo překvapení. „Dlouho se o této možnosti mluvilo a lze říct, že všichni na trhu s bydlením se zvýšením daně počítají,“ uvedl za asociaci Tomáš Carba.

Připustil, že stávající nastavení daně z nemovitosti patří ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi světa k nejnižším. „V tomto ohledu lze považovat její zvýšení za férové. Je potřeba si ovšem uvědomit, že u nájemních bytů je daň z nemovitosti pro majitele náklad, který se zcela jistě projeví v ceně nájmu.

Pokles dně z přidané hodnoty z výstavby bytů Asociace nájemního bydlení vítá. Věříme, že povede k větší finanční dostupnosti nových bytů,“ dodal Carba.

Jak se počítá daň z nemovitosti



Výpočet se provádí podle velikosti daného objektu a zastavěné ploše. Následně se přepočítává koeficientem podle velikosti obce. Například do tisíce obyvatel je koeficient jedna. Naopak Praha má koeficient 4,5.