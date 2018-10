Vládnout chtějí matičky, nohejbalisté i turisté

Trutnov - V komunálních volbách se rozhoduje o tom, kdo povede města a obce v následujícím čtyřletém cyklu. Volí se v pátek do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volební místnosti, které se otevřely v pátek ve 14 hodin, najdete na Trutnovsku a Semilsku na zajímavých místech. Chodí se hlasovat na koupaliště, do autoservisu, kanceláře starosty, fotbalové klubovny, hasičské zbrojnice, muzea, knihovny, motorestu, plynáren či půjčovny lyží.



Do souboje o místa v zastupitelstvech se pustily vedle zavedených politických stran a hnutí, v nichž mají drtivou převahu nezávislí kandidáti, také různé místní subjekty. Volební sestavy postavili Klub českých turistů, Spolek lyžařů, Nohejbalový klub, Jestřábí jezdci motoklub, Sportovci a příznivci sportu. Na více místech kandidují hasiči. Do komunálních voleb se přihlásili také ochránci zvířat, vystupující pod názvy Zvíře neumí říct ne, my ano a S.O.S. za práva zvířat, stop jejich týrání. Hlasy chtějí získat také sdružení Čistý vzduch, Za klidnou obec, Za obec krásnější, Je za námi něco vidět, podívejte se, JZD Jsme zde doma, Sousedé, Za lepší zítřky. V Čermné na Trutnovsku a Roztokách u Jilemnice mají subjekty s výhradně ženským zastoupením. V Roztokách pojmenovaly devítičlennou sestavu Roztocké matičky.



Nejstarším kandidátem na Semilsku i v celé republice je Zdeněk Bečka z Daliměřic, jemuž je 94 let a kandiduje v Turnově. Na Trutnovsku je nejstarší 91letý Miroslav Šafařík z Trutnova a po něm Vlastimil Kubíček z Mostku (86 let). Nejmladší jsou osmnáctiletí studenti. Na Trutnovsku Jakub Ciler a Antonín Dymák v Hostinném, Vít Gracík v Žacléři, Nikola Kalenská v Mladých Bukách, Ondřej Košťál v Janských Lázních, Karin Miháliková a Adam Šklíba v Trutnově. Na Semilsku jsou nejmladší Daniela Finkousová z Turnova, Miroslav Kožúšek ze Semil a Daniel Matura z Podmoklic.



Z největšího počtu kandidátů na pozice v zastupitelstvech vybírají voliči v Trutnově. Do schránek dostali velkou plachtu, na které figuruje jedenáct stran a sdružení a 332 kandidátů. Naproti tomu ve Vrchlabí mají jen tři subjekty. To je stejně jako v obcích typu Havlovice, Staré Buky, Vítězná či Vlčice. O jedno sdružení více než ve Vrchlabí dali dohromady v Horní Olešnici, Dolní Olešnici, Horní Kalné a Bernarticích, pět jich poskládali v Dolní Branné. Ve Dvoře Králové šlo do voleb šest subjektů a 126 kandidátů. Po Trutnově sestavili největší počet kandidátek v Jilemnici a Úpici, kde se uchází o přízeň voličů devět volebních týmů. V Semilech a Turnově mají po osmi. Velký počet kandidátů bojuje o pozice také v Mladých Bukách a Harrachově (7) a Svobodě nad Úpou (6).



NEJVÍCE KANDIDUJÍCÍCH STRAN A SDRUŽENÍ

Trutnov 11

Úpice, Jilemnice 9

Semily, Turnov 8

Mladé Buky, Harrachov 7

Dvůr Králové nad Labem, Svoboda nad Úpou 6



KDO TAKÉ KANDIDUJE NA TRUTNOVSKU A SEMILSKU

Roztocké matičky

Čistý vzduch

Za klidnou obec

Za obec krásnější

Zvíře neumí říct ne, my ano

S.O.S. za práva zvířat, stop jejich týrání

Je za námi něco vidět, podívejte se

Spolek lyžařů

Nohejbalový klub

Hasiči pro lidi

Klub českých turistů

Jestřábí jezdci motoklub

Sportovci a příznivci sportu

JZD Jsme zde doma

Sousedé

Za lepší zítřky