Vlajky pro Tibet zavlají na různých místech regionu

Trutnov– Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji stále klesá a tato tendence má podle odborníků navíc v nadcházejících letech pokračovat. Podle odhadů by východní Čechy během nadcházejících 30 let měly postupně přijít až o 50 tisíc obyvatel. To je takřka desetina z dnešního počtu.