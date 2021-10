Město Žacléř to patrně nebude. "Líbil by se nám záměr turistických šlapacích drezín, které by jezdily ze žacléřského nádraží krajinou na Královec," nastínil představu města starosta Aleš Vaníček. Problémem je pro něj podmínka Správy železnic. Ta požaduje, aby kupující udržel lokální dráhu o délce 5,1 kilometru provozuschopnou minimálně pět let. A k tomu žádá bankovní záruku 6,3 milionu korun. Jako případný zájemce se rýsuje spolek Přítel Krkonošského metra, který v létě upoutal pozornost převozem vysloužilých tramvají z Ostravy na nádraží do Rokytnice nad Jizerou, kde chce vyzkoušet jízdu speciální vlakotramvaje. Předseda spolku Karel Jakubů Deníku potvrdil, že o koupi žacléřské dráhy uvažuje.

Nový majitel musí počítat s tím, že přes trať se bude budovat dálnice D11. "Žacléřské nádraží je v hodně špatném stavu. Zajímá nás, co bude s dráhou. O budovu nádraží bychom zájem určitě měli. Leží na viditelném, rušném místě v zastavěné části města. Jako město ale nemáme lidi ani odbornost k tomu, abychom se starali o železniční trať, která je součástí nabídky. To musí dělat odborníci," řekl starosta Žacléře Aleš Vaníček. Správa železnic letos už jednou veřejnou soutěž vypsala. Chtěla 10 milionů korun a nikdo zájem neprojevil.

Pro druhé kolo veřejné soutěže Správa železnic rapidně snížila cenu na jeden milion korun. To už jsou podmínky, za kterých se jeden případný zájemce rýsuje.

Jsou to nadšenci drážní dopravy ze spolku Přítel Krkonošského metra, kteří na sebe upozornili v létě tím, že přivezli na nádraží do Rokytnice nad Jizerou vysloužilé tramvaje z Ostravy. Deníku to potvrdil jeho ředitel Karel Jakubů. "Ano, zvažujeme, jestli se do veřejné soutěže o trať Královec - Žacléř přihlásíme. Patří do krkonošské dopravy, o kterou se zajímáme. Starosta Žacléře s námi situaci konzultoval. Prioritou a hlavním naším zájmem pro nás nicméně zůstává trať Rokytnice nad Jizerou - Martinice v Krkonoších," uvedl Karel Jakubů.

ŠLAPACÍ DREZÍNY JAKO TURISTICKÁ ATRAKCE

Takové řešení by se Aleši Vaníčkovi zamlouvalo. "Pokud by spolek zajistil pětiletou provozuschopnost dráhy a nechal nás tam v létě a o víkendu jezdit s drezínami, bylo by to pro nás ideální řešení."

Město by využívalo šlapací drezíny jako turistickou atrakci. Jezdily by ze žacléřského nádraží do krajiny směrem na Královec. "Provoz železniční trati je ale pro nás velká neznámá, komplikovaná a specifická záležitost. Museli bychom si někoho najmout. Nedokážeme vůbec odhadnout, jak velké finanční náklady by to obnášelo. Situaci s dráhou budeme řešit na radě a zastupitelstvu, ale myslím, že do tohoto kola veřejné soutěže se pravděpodobně nepřihlásíme," vysvětlil starosta Žacléře.

Město se obává, že aby nádražní budovy a koleje někdo nekoupil ze spekulativních důvodů a železnice nezmizela úplně. Tomu by však měla zabránit pětiletá záruka provozuschopnosti dráhy, kterou dala do podmínek Správa železnic (SŽ). Přihlášky se podávají do 30. listopadu, jediným kritériem bude nejvyšší nabídka.

Jde o trať, na které od roku 2009 nejezdí vlaky v pravidelné dopravě, na trati se občas objeví mimořádný vlak železničních nadšenců. Už v roce 2010 žádala Správa železnic o zrušení celého úseku. Pak vzala žádost zpět, neboť se objevili zájemci o převzetí a provozování dráhy.

O trať neprojevil zájem kraj, obce ani jiné organizace financované z daňových prostředků. Podle starosty Žacléře Aleše Vaníčka by město zájem o trať mělo, ale odrazuje ho povinnost udržovat provozuschopnost trati.

Na trati je prakticky nereálné obnovení každodenního provozu, vlak ze Žacléře do Trutnova přes Královec je dobou jízdy naprosto nekonkurenceschopný silniční dopravě a po vybudování dálnice se tento rozdíl ještě prohloubí. Trať vznikla v roce 1882 jako odbočka od dříve postavené trati z Trutnova do polské Lubawky.