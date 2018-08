Vlci v Krkonoších zaútočili na ovce

Krkonoše /FOTO, VIDEO/ - Chovatel ovcí našel v ohradě s ovcemi živou přes rok starou vlčici.

„Nikdy jsem nečekal, že uvidím vlka takřka tváří v tvář,“ popsal svůj zážitek ze čtvrtečního večerního setkání s psovitou šelmou chovatel ovcí z Vrchlabska Pavel Smejkal. Ten našel vlka, respektive vlčici, v ohradě, kde chová ovce.

Na místě činu

Ještě ráno si však myslel, že ovce, které našel zadávené, mu usmrtili psi „Ráno jsem našel v ohradě čtyři zadávené kusy. Hned jsem volal známému, který má rád vlky a hodně se v nich vyzná, zda by za usmrcením těch čtyř kusů nemohl být právě vlk. Podle něj to vlci udělat nemohli, protože jsme příliš blízko lidí. Viděl to spíše na dva psy,“ dodal chovatel. Tato teorie se však nakonec nepotvrdila a na Pavla Smejkala hned večer čekalo překvapení právě v podobě setkání s mladou vlčicí. A to přímo v ohradě s ovcemi.

„Když jsem se večer vrátil z práce, šel jsem ohradu zkontrolovat, jestli není nikterak porušená. A najednou na mě zpoza keře vyskočil vlk, který přede mnou začal utíkat pryč do horní části pastviny,“ dodal Pavel Smejkal s tím, že jakmile zabezpečil ovce, zavolal na správu KRNAPu.

V tu chvíli si myslel, že vlk utekl někam do lesa a už se s ním více neshledá. Překvapení mu však přineslo páteční ráno, kdy zjistil, že šelma je stále v ohradě. „Hned bylo vidět, že je vylekaná. A docela mě překvapilo, že ač byla s ovcemi od čtvrtečního rána, tak žádné nic neudělala. Ovce se držely v dolní části u baráku a vlk v horní. Asi byl nažraný a možná stejně vyděšený jako ovce,“ nechal se slyšet Pavel Smejkal.

Podle náměstka ředitele Správy Krkonošského národní parku (KRNAP) Jakuba Kašpara šlo s největší pravděpodobností o člena smečky, která chovateli ve čtvrtek zadávila čtyři ovce. „S ničím podobným jsem se zatím ještě nesetkal. V rámci celé republiky se jedná o velmi výjimečnou záležitost,“ dodal Jakub Kašpar s tím, že za posledních osm let od zpozorování vlků v Krkonoších, se jedná teprve o třetí případ, kdy tu vlci zaútočili na hospodářská zvířata. Podle něj se vlčí smečka do Krkonoš s největší pravděpodobností dostala z Broumovska a Vraních hor, nebo z nedalekého Polska.

Pracovníci Správy KRNAP zvíře v pátek dopoledne pustili na svobodu. „Bylo zřejmě součástí smečky, ale kolik jedinců čítala, nevíme,“ dodal Jakub Kašpar.