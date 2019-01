Trutnovsko, Semilsko - Prudký liják při bouřkách v řadě míst regionu opět o víkendu způsoboval problémy v okolí toků.

PROBLÉMY po bouři měli obyvatelé obce Kruh u Jilemnice. Hasiči odčerpávali vodu ze zatopených sklepů a mnoho práce jim dalo odstranit nánosy bahna z návsi i komunikací. | Foto: Jiří Kovalský

Velmi dramatická byla situace v sobotu odpoledne na Semilsku. „Čtyři jednotky hasičů zasahovaly před čtrnáctou hodinou v obci Kundratice nedaleko Košťálova, kde valící se voda podemlela komunikaci a natekla do domu. Nemalé problémy způsobila voda z přívalových srážek v Kruhu u Jilemnice," informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdeňka Štrauchová. Voda v Kruhu zatopila náves s několika auty a výška hladiny místy dosahovala až 50 cm. Na místě zasahovali jilemničtí profesionálové a jejich kolegové z Jilemnice, Kruhu, Studence a Roztok u Jilemnice.

Svobodští se modlí za sluníčko

Silné srážky se v noci na pondělí objevily i na Trutnovsku. V krkonošské Svobodě nad Úpou, kterou před týdnem silně poničila prudká povodeň, nános materiálu opět ucpal koryto potoka a voda šla do města opět po silnici. „On to byl spíše jen takový potůček, který stéká z lesů na Novém Světě a přeplnil se. Škoda ve zničené komunikaci se neprohloubila, ale silnice je hodně vymletá," komentovala tajemnice města Ivana Balcarová. Vodu v potoce, který teče z Janských Lázní, se naštěstí podařilo udržet v korytě, do něhož byla koncem týdne úspěšně svedena. „Už se opravdu modlíme za sluníčko," řekla tajemnice Balcarová. Ve Svobodě během víkendu pomáhalo s úklidem na 150 dobrovolníků. „Situace se postupně stabilizuje. Tento týden pomáhají ještě dobrovolní hasiči, a to z Habřiny, Bohdanče a Býště. Dobrovolníků je tu denně kolem dvaceti až třiceti. Spí v tělocvičně , vaří pro ně kuchařky ve školní jídelně, a to bez nároku na odměnu," dodala Balcarová.

V Rudníku pytlovali a stavěli hráz

Z potíží po povodni se pořád sbírá obec Rudník, víkend ji opět stál hodně sil. „V noci z neděle na pondělí jsme opět vyhlašovali druhý stupeň povodňové aktivity. Naplnili jsme více než 400 pytlů a vytvořili hrázku na potoce u Texlenu. Nakonec se nám velká voda vyhnula," řekl k situaci tajemník města Jiří Jirásek. „Funguje velká solidarita mezi obcemi. Nejen, že máme z různých míst přislíbené peníze, ale například ze Dvora nám v noci vezli pytle, pomáhají hasiči z různých míst, dobrovolníci. Ta podpora je veliká a nedá se ani vyjmenovat," konstatoval Jiří Jirásek. „Lidé jsou hodně unavení, vyčerpaní. I my na úřadě pociťujeme spánkový deficit. Několik dní jsme byli stále 24 hodin na nohou, pár dní pak zhruba do půlnoci a od sedmi ráno znovu. A teď už máme zase za sebou čtyřiadvacítku. Vydržet poslední den deště a pak snad bude líp," dodal rudnický tajemník.

V noci na pondělí si nestihli oddychnout opět ani v Hostinném. „Noc byla deštivá, s ostrou pohotovostí. I když šlo po dešti o přetlak vody v malých potocích, které tečou z lesních pozemků, opět jsme bojovali s bahnem a museli v jednom místě prokopávat území, protože tam opět vznikla malá přehrada," konstatoval starosta Hostinného Karel Klíma. Město však už zvládá situaci samo a dobrovolníky směřuje do okolí. Hasiči čerpali vodu i v Dubenci, Rtyni v Podkrkonoší, Bernarticích nebo Chotěvicích. Jindy malý potůček zaplavil hřiště v Libňatově. V Horním Maršově připravovali protipovodňové zábrany a plnili pytle s pískem.