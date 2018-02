Voda peněženkám neměří stejně

Trutnovsko - Otočit kohoutkem a napít se. Jak jednoduché. Cena za úpravu pitné vody je však v mnoha místech regionu nejvyšších hor rozdílná. A nejde o marginální záležitost.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Nejlevnější dost pravděpodobně voda zůstává v Maršově u Úpice. Místní úřad ji nakupuje ze sousední Hajnice a občanům pak prodává za absolutní minimum. Kubík tu stojí 10 korun, stočné díky chybějící kanalizaci místní řešit nemusí. „I tak se lidem někdy zdá o všech čertech, když mají platit,“ usmívá se tamní starostka Jitka Vítková.

Jen o pár kopců dál na Semilsku a Jilemnicku přitom lidé platí za vodné a stočné 105,31 korun. Jde o druhý nejdražší region v České republice. A to letos tamní vodohospodářské sdružení ani nezdražovalo…

Investice do vodovodů, ale třeba i do odpadního hospodářství města a obce stojí miliony korun ročně. Třeba ve Vrchlabí letos za zhruba 72 milionů korun vylepší úpravnu vody. Využijí evropskou dotaci, která pomůže s modernizací objektu a technologie. Lidem poteče z kohoutků bez známky zdražení kvalitnější tekutina.

Nová úpravna vody letos bude jednou ze zásadních investic končícího vrchlabského zastupitelstva. Modernizace objektu v Herlíkovicích vyjde na desítky milionů korun. „Čistou vodu pro Vrchlabí beru jako nezbytně důležitou a zásadní věc. Dotýká se všech obyvatel města,“ prohlásila zastupitelka Blanka Paulů.

ČISTÍRNA ZA ZENITEM

Současný stav úpravny vrchlabské vody přestává vyhovovat legislativním nárokům. „V Labi se navíc hodně zhoršila kvalita vody. Je to nekázní obyvatel po toku Labe. Tím, jak se lidé k přírodě chovají a co vypouštějí. Voda je špinavější a současné technologie nestačí k tomu, abychom kvalitně vyráběli vodu pro Vrchlabí,“ poznamenala Petra Vrabcová, ředitelka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí.

Příjemné pro občany je, že navzdory nákladné investici se cena za vodu ve Vrchlabí zvedat nebude. Kubík tu stojí 76,18 Kč.

DVORSKÉ PROBLÉMY

Samostatnou kapitolou v řešení vodního a především odpadového hospodářství je Dvůr Králové. Městská zastupitelstva si problémy s děravým kanalizačním potrubím i nevyřešenou situací na čistírně odpadních vod stále přebírají. Ani současné garnituře se nepodaří definitivně vyřešit dlouholetý soudní spor, týkající se rozdílných představ o výši úhrady soukromému vlastníkovi čistírny.

Spor firmy a města o ceně za čištění vody dokonce v roce 2012 vygradoval v absurdní divadlo. Majitel čistírny, která z vody denně odstraní kolem dvou tun odpadních látek, tehdy demonstrativně uzavřel kohouty a odpadní voda začala z kanálů vytékat přímo do řeky. Tento přístup hrozil mezinárodní ostudou.

NOVÁ ČISTÍRNA VE HŘE

Komplikovaná jednání dokonce donutila současné vedení královédvorské radnice, aby se znovu vrátila k myšlence vybudování vlastní čistírny odpadních vod. Jednou připravený projekt přitom na začátku volebního období zrušila. Nyní se, i kvůli zřejmě poslední možnosti na využití evropské dotace, k myšlence vrátila. Ještě před třemi lety tuto možnost přitom odmítala.

„S majitelem současné čistírny odpadních vod nadále budeme jednat. Dosavadní rokování však k žádné shodě nevedla,“ lituje starosta Dvora Králové Jan Jarolím. „Stále se kloním k tomu, že výstavbu nové čistírny považuji za extrémní variantu,“ řekl dříve Jarolím.

Radnice chce do stavby investovat až 182 milionů korun, dvě třetiny této sumy má pokrýt dotace. Nová stavba by měla vzniknout do roku 2023.

VESNICKÉ MILIONY

Z hlediska výše ročního rozpočtu jsou však často zásadnější investice na malých obcích. Před dvěma lety takto vodovod protahovali v Libotově. Aby trubky přiváděly pitnou tekutinu do všech domů obce s 200 obyvateli, vyplatilo vedení úřadu 18 milionů korun. Přesto zastupitelstvo nákladné položky nelituje. Nehodlalo dál tolerovat třeba barely v mateřské škole, kam voda za suchých dnů nedotékala.

