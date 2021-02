První den absolvovalo testování 65 úředníků v Městském úřadě v Trutnově, všichni s negativním výsledkem. V trutnovských firmách Kasper a Kasper Kovo vojáci testovali 125 zaměstnanců, výsledky všech byly rovněž negativní.

Mobilní odběrový tým v úterý zamířil také do Malých a Velkých Svatoňovic. Ve Velkých Svatoňovicích podle starosty Viktora Marka absolvovalo antigenní testování 48 občanů, z nichž pět mělo pozitivní výsledek. Odběrový tým jim proto hned provedl PCR testy.

"Podle mě je testování v obcích hodně velký přínos. Lidé nemusí kvůli testům nikam cestovat a hned se dozví, jaký mají výsledek," řekl starosta Velkých Svatoňovic Viktor Marek. Podobný názor měl také Vladimír Provazník, starosta Malých Svatoňovic, kde během první hodiny přišlo na testování zhruba třicet lidí a čtyři z nich měli pozitivní výsledek. "Testování kvituji. Je důležité, že se dělá. Spoustě lidí se nechce jezdit na klasická odběrová místa, proto je dobře, že jim lze zprostředkovat testování přímo v jejich místě, kde už se tolik neostýchají. Spousta dalších obcí se ozývá, že by také měly zájem," uvedl Provazník.

Ve středu bude mobilní odběrový tým v Mladých Bukách od 8 do 11 hodin v prostorách knihovny a klubu důchodců, ve Svobodě nad Úpou od 8 do 11 hodin v přízemním bytě v budově bývalého kina, v Úpici v Městském sále od 13.30 do 18 hodin a ve Rtyni v Podkrkonoší od 13.30 do 18.00 v Malém kulturním sále (MAKUS).

Ve čtvrtek vyrazí na Trutnovsko dokonce tři odběrové týmy. Na řadě jsou Žacléř od 8 do 17 hodin v tělocvičně Mateřské školy Na Pilíři, Vlčkovice v Podkrkonoší od 8 do 9 hodin v budově nové hasičské zbrojnice, Dolní Brusnice od 10 do 11 hodin, Choustníkovo Hradiště od 8 do 11 hodin, Mostek v zasedací místnosti obecního úřadu od 13.30 do 15.30 hodin, Bílá Třemešná v budově hasičské zbrojnice od 14.30 do 18 hodin. Občané Vítězné mají možnost nechat se zdarma otestovat ve čtvrtek od 16.30 do 18.30 ve vestibulu tělocvičny v Kocléřově. V pátek dojde na testování v Janských Lázních v předsálí kina Vlast na náměstí od 8 do 11 hodin a ve Velké Úpě od 13.30 do 18 hodin v polyfunkčním domě v bývalé škole.

Podle zájmu obyvatel a volných kapacit pak bude testování pokračovat i v dalších obcích. Starostové budou občany včas informovat, kdy a na jakém místě bude u nich v obci testování probíhat. Zájemci o antigenní testování se nebudou objednávat přes rezervační systém Reservatic, jak je tomu při testování ve stacionárních odběrných místech. Díky tomu budou moci odběrové týmy provést až 300 testů denně.

Intenzivnější testování má zmírnit prudký nárůst počtu nakažených, který se odráží ve vysokém počtu hospitalizovaných pacientů. Na Trutnovsku 2371 aktivních případů onemocnění covid-19, od začátku pandemie prodělalo koronavirus 16 423 lidí.

Minimálně do konce února budou nasazeny dva mobilní odběrové týmy vyslané Armádou ČR v tříčlenném složení zdravotník, řidič a administrátor. Jeden tým bude testovat obyvatele obcí na území ORP Trutnov, druhý odběrový tým bude vzorky odebírat u velkých zaměstnavatelů v okrese. Na akci se podílejí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Armáda ČR, Oblastní nemocnice Trutnov a město Trutnov, kteří chtějí urychlit a usnadnit antigenní testování obyvatel Trutnovska.

"Úspěch mobilního testování, které může pomoci zbrzdit prudký nárůst počtu infikovaných lidí, bude záviset především na zájmu obyvatel trutnovského regionu. Prosím proto všechny místní občany, u kterých je pravděpodobné, že mohli s infekcí přijít do kontaktu, aby se nechali zdarma otestovat," řekl Zdeněk Fink, radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje, který připojil velké poděkování Armádě ČR za vstřícné a rychlé jednání a stejně tak i městu Trutnov a nemocnici.

"Chceme zintenzivnit testování našich občanů, identifikovat nakažené, pomoct zabránit dalšímu prudkému šíření a zároveň zjistit, proč se tu epidemie šíří v takové míře v porovnání s ostatními regiony v republice," vysvětlil Ivan Adamec, starosta Trutnova. "Firmy a organizace, které projeví o antigenní testování zájem, informují o podrobnostech k odběrům své zaměstnance," dodal.

Pro co nejvyšší efektivitu mobilního testování bude zjednodušena administrativa. Zájemci o antigenní testování se nebudou objednávat přes rezervační systém Reservatic, jak je tomu při testování ve stacionárních odběrných místech. Díky tomu budou moci odběrové týmy provést až 300 testů denně. V případě pozitivního výsledku bude pacientům ihned proveden také PCR test.

Trutnovská nemocnice je již několik týdnů pod velkým náporem. Téměř denně řeší situaci, kdy počet pacientů vyžadujících hospitalizaci je vyšší než počet volných lůžek. Přesto, že pro potřeby pacientů s covid-19 vyčlenila již maximální možné množství lůžek, bez pomoci okolních nemocnic v kraji i mimo náš kraj by situaci nemohla zvládnout. Právě v intenzivnějším testování a tím i záchytu vyššího počtu nakažených lidí vidí vedení nemocnice možnost, jak situaci v regionu zlepšit. Nemocnice proto žádá obyvatele, aby zodpovědně dodržovali platná opatření a využili možnosti se zdarma otestovat.