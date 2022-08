Joy Adamsonová byla slavnou ochránkyní zvířat, spisovatelkou i malířkou. Ve Dvoře Králové je po ní pojmenovaný pavilon šelem. S manželem Georgem odchovali lví mládě a vypustili ho do volné přírody. Tím se jim podařilo změnit pohled veřejnosti, která přestala vidět divoká zvířata jen jako krvelačné bestie. Joy však byla i nadanou malířkou. Její malby keňských etnik zdobí sídlo keňských prezidentů a její botanické kresby jsou pro svou mimořádnou kvalitu stále oblíbené.

Výstava bude slavnostně zahájena v prostorách Galerie Zdeňka Buriana 11. srpna ve 14 hodin. Z Velké Británie na zahájení přicestuje i Graeme Dougan, člen správní rady britské nadace Elsa Conservation Trust, která díla na výstavu zapůjčila.

„Je to soubor děl, která téměř nikdy neopouští Londýn. Jsou tam uložená v depozitáři v trezoru. Jen díky českému původu Joy Adamsonové se v letošním roce povedlo ilustrace dostat do Česka,“ řekl Deníku mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michal Šťastný.

Africké dny začnou v Safari Parku Dvůr Králové v pondělí 8. srpna. Jsou velkou přehlídkou kultury, gastronomie a umění, přinesou i prezentaci humanitárních organizací nebo záchranných projektů pro ohrožená zvířata.

Výstava potrvá do 25. září. Soubor nádherných botanických ilustrací v safari parku doplní trvalou výstavu osobních předmětů Joy Adamsonové, kterou do Dvora Králové zapůjčila Zuzana Beranová z vlastních sbírek. Stalo se tak u příležitosti symbolického přejmenování dvorského pavilonu šelem na Pavilon šelem Joy Adamsonové.

Rodačka z Opavy Joy Adamsonová je autorkou slavného Příběhu lvice Elsy.Zdroj: archiv

Naprostý unikát

„Vidět originály botanických ilustrací Joy Adamsonové je naprostým unikátem, protože se vystavují jen zcela výjimečně. Do Česka mohl soubor Joyiných děl dorazit díky jejímu propojení s Opavou, kde se narodila,“ vysvětlila popularizátorka života a díla Joy Adamsonové Zuzana Beranová, která ilustrace do Česka přivezla.

Joy Adamsonová se jako Friederike Victoria Gessnerová narodila v roce 1910. Do Afriky se vydala v roce 1937, aby tam našla nový domov pro sebe i svého prvního manžela, který utíkal před Hitlerem. Proslavila se knihou Born Free, která byla do češtiny přeložena jako Příběh lvice Elsy. V ní popsala, jak společně s manželem vychovávali malou lvici a dokázali ji vrátit do divočiny. Svůj život pak zasvětila projektům souvisejícím s ochranou přírody a postupně vychovávala také gepardy a leopardy.

Příběh o lvici Else se stal i filmovým trhákem díky snímku Volání divočiny. Upozornil miliony lidí na osud velkých afrických šelem. Adamsonová přispěla i k tomu, že zoo vytvořily příznivější podmínky pro zvířata, a založila několik národních parků v Africe, kde strávila většinu života. Je také autorkou asi 700 botanických kreseb a obrazů příslušníků jednotlivých kmenů v Keni, jež jsou dosud základem expozice národního muzea v Nairobi.

Program workshopů a prezentací je zdarma v rámci ceny vstupenky do safari parku.

V roce 1980 Joy Adamsonovou brutálně zavraždil v Keni při večerní procházce v keňském národním parku Shaba její bývalý sluha Paul Ekai, kterého dříve propustila za drobnou krádež. Ubodal ji několika ranami dlouhým nožem.

Hned od pondělí budou probíhat taneční a hudební workshopy, čtení pohádek sepsaných na základě pamětí a zápisků Josefa Vágnera jeho dcerou Lenkou a mnoho dalšího. Program vyvrcholí o víkendu velkým tržištěm, které nabídne celou řadu afrických dobrot od tropického ovoce od malých farmářů, lahodné kávy nebo ne-čaje rooibos z Keni. Návštěvníci budou mít možnost doplnit šatník a šperkovnice o africké či Afrikou inspirované kousky, zájemce čekají dílny s ruční výrobou korálků a dalších drobností.

Program Afrických dnů směřuje spíše k odpoledním a večerním hodinám. Je to ideální čas, kdy klesne venkovní teplota a stoupá i aktivita zvířat. Návštěvníci mohou přímo z workshopů vyrazit na Večerní safari, které jim ukáže soumračný život kopytníků či hyen žijících v Africkém safari Josefa Vágnera.

