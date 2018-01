Volat z Pomezek je problém, obec bojuje za lepší signál

Malá Úpa - Zhoršující se situace s mobilním spojením z Malé Úpy přinutila vedení obce k petici za posílení signálu. Ten dokonce chybí i v Temném Dole v místě, kde vznikne nová stanice krajské záchranky.

Malá Úpa má sice jen 135 trvale žijících obyvatel, ale během zimní a letní sezony se stává horským střediskem, kam zamíří ročně více než 100.000 návštěvníků. Občané i hosté si stěžují na špatné pokrytí mobilním signálem. Foto: DENÍK/Jan Braun

Nejvýše položenou obec v kraji, krkonošskou Malou Úpu, dlouhodobě trápí nedostatečné pokrytí mobilním signálem tří největších tuzemských operátorů. Lidé musejí běhat s mobily po louce a kolem chalup, aby si mohli zavolat. Jinak jsou nedostupní. A to nejen přímo na Pomezkách, které leží na hranici s Polskem.

Nedovolají se ani z některých lokalit v Temném Dole, který patří katastrálně pod Horní Maršov. Tam se má přitom stavět nové výjezdové stanoviště krajské záchranky a výukové středisko. „Z vlastní zkušenosti vím, že se signálem je na Malé Úpě opravdu problém. Jelikož mám dvě malé děti, tak jistota, že se v případě potřeby dovolám pomoci je pro mě, jako pro rodiče, důležitá,“ vyjádřila se Eliška Tůmová z Olbramovic. Také Jiří Beran z Prahy má často problém se signálem. "Do Malé Úpy jezdíme pravidelně mnohokrát za rok celá rodina a pokrytí v Malé Úpě je doopravdy špatné. Nejhorší je, pokud by se člověku něco stalo na výletě, nemůže ani zavolat pomoc." Věra Suchánková z Křince přidala: „V dnešní době by to už snad neměl být problém pro operátory. Vždyť se všude holedbají, jak jsou úžasní a jejich signál je prostě dostupný všude!“



Problémy se špatným pokrytím potvrdil náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa, který petici podpořil. „Malá Úpa je v této části Krkonoš jedno z nejhorších míst v pokrytí mobilním signálem. Vznikají kvůli tomu problémy v komunikaci při přivolání pomoci mezi zraněnými turisty a zasahujícími záchranáři,“ upozornil.

„O potřebě posílení signálu v Malé Úpě víme a máme již navržené řešení,“ reagovala Jitka Pajurková ze společnosti 02. „V tuto chvíli nicméně musíme vést debatu s obcí i Správou KRNAP o podmínkách výstavby potřebné infrastruktury. Aktivní podpora obou subjektů je pro posílení signálu nezbytná, neboť je třeba stavebních zásahů,“ dodala. Veronika Exnerová za Vodafone ujistila, že tento mobilní operátor s obcí spolupracuje a dojednává možnosti pokrytí. Stanovisko za T-Mobile poskytl Deníku Lukáš Hrabal: "V oblasti Malé Úpy proběhla v listopadu 2017 konsolidace sítí se společností CETIN, která buduje síť pro operátora O2, a v jejím rámci jsme vypnuli jeden z našich vysílačů v Horní Malé Úpě. Vysílač společnosti CETIN, který měl jeho pokrytí nahradit, ale neposkytuje vinou větší vzdálenosti od obce a horského terénu stejně kvalitní pokrytí, zejména uvnitř budov. Během tohoto týdne proto na základě obdrženého podnětu zákazníků původní vysílač znovu spustíme, takže celkové pokrytí v této oblasti se zlepší."



Podle Martina Drtiny z Českého telekomunikačního úřadu, kam obec hodlá petici doručit, zákazníci musí řešit problémy se signálem s operátorem. „Jestliže operátor přestal pokrývat oblast, kde dříve byly jeho služby dostupné, je to důvod k podání reklamace vad poskytované služby. Nelze se ale domáhat pokrytí území, kde nikdy předtím signál v dostatečné kvalitě nebyl,“ zdůraznil. „Povinností operátora není pokrýt 100 procent území signálem. Mohou se proto objevit místa, která se z různých důvodů pokrýt nepodaří, a tato místa zůstanou bez signálu. Současně je ale třeba si uvědomit, že tam, kde nemá signál jeden síťový operátor, může mít dostatečný signál jiný. I to může být potom konkurenční výhodou, podle které se zákazník rozhoduje při volbě svého operátora,“ řekl Drtina. „Pokud bude petice doručena, bude se jí ČTÚ zabývat. Je však nutné zdůraznit, že nemáme zákonné zmocnění nařizovat operátorům, kde mají stavět svou síť,“ sdělil.

Vedení Malé Úpy poukazuje na situaci dlouhodobě, opakovaně kontaktovalo mobilní operátory. „Řešení nepřišlo, proto jsme vypsali petici. Chceme pokrýt signálem alespoň základní oblasti," uvedl starosta Karel Engliš.