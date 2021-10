FOTO: V Trutnově začaly volby. Lidé byli nedočkaví, tvořily se fronty

Začátek voleb do Poslanecké sněmovny provázel v Trutnově v pátek odpoledne velký zájem voličů. Lidé byli nedočkaví, po otevření volebních místností ve 14 hodin se tvořily fronty. Lidé můžou hlasovat v pátek do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

V Trutnově začaly v pátek ve 14 hodin volby do Poslanecké sněmovny. | Foto: Jan Bartoš

V Trutnově je 36 volebních okrsků. Nejvíce jich je v Horním Starém Městě v základní škole ZŠ Mládežnická, kde jsou čtyři volební místnosti. Podívejte se, jak to vypadlo při zahájení voleb v Trutnově na městském úřadě, v ZŠ kpt. Jaroše a v budově gymnázia.