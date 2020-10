Minulý týden ve středu zažila volební stanoviště drive-in premiéru při krajských volbách a prvním kole senátních voleb. Lidé volí na těchto místech z auta, aniž by z nich vystupovali. Na Trutnovsku se bude volit tímto způsobem opět před novou požární zbrojnicí dobrovolných hasičů v Horním Starém Městě od 7 do 15 hodin. Před týdnem tam hlasovalo 21 lidí. Na stanovišti byli vedle dvou zapisovatelek také tři vojáci z Armády ČR v ochranných oblecích se štíty a tři městští strážníci v uniformách.

Voliči nejprve předali z auta osobní doklady u zastávky s označením identifikace voliče vojákovi v ochranném obleku a se štítem, který si je přebíral dlouhými nůžkami. Zapisovatelky zkontrolovaly ve stanu totožnost voličů. Po vrácení dokladů řidič popojel na označené místo pro odevzdání hlasovacích lístků. Tam přistoupil k vozidlu voliče druhý voják s volební urnou. Řidič stáhl okénko a do volební urny vhodil volební lístky.

Volit z auta způsobem drive-in přijelo minulou středu na pěti místech Královéhradeckého kraje celkem 190 lidí. Nejvíce jich volilo v Náchodě, kde hlasovalo 107 osob.

NA SOBOTKU JE KURZ 1,01, NA JAROLÍMA 11

Sázková kancelář FORTUNA vypsala kurzy pro všech 26 senátní obvodů, v nichž se volí ve druhém kole. Na Trutnovsku bookmakeři vysoce favorizují vrchlabského starostu Jana Sobotku. Společně s Miroslavou Němcovou za Prahu 1 má Jan Sobotka vůbec nejnižší vypsaný kurz na vítězství: 1,01:1. Na úspěch starosty Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma vypsali bookmakeři kurz 11:1. Znamená to, že pokud vsadíte stovku na Sobotku a on se stane senátorem, vyhrajete jednu korunu. Pokud vsadíte stovku na Jarolíma a on zvítězí, získáte jedenáct stovek.

V 1. kole senátních voleb dostal Jan Sobotka 41,71 procent hlasů, Jan Jarolím 26,26 procent.

„V prvním kole senátních voleb jsme se žádných velkých překvapení nedočkali, většina hlavních favoritů hladce postoupila do druhého kola a i v něm jsou karty rozdány poměrně jasně. Z 26 obvodů máme hned v jedenácti favorita s kurzem 1,1:1 a menším, což vyjadřuje pravděpodobnost hraničící s jistotou. Jiný výsledek by byl ohromným překvapením,“ řekl Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.