Čtrnáct klientů ze šedesáti odvolilo ve čtvrtek dopoledne v Senior domě Beránek v Úpici. Do místa, silně zasaženého koronavirem, přijeli s volební urnou dva vojáci a volební zapisovatelka z Městského úřadu v Trutnově. Po desáté hodině se senioři, kteří projevili zájem o volby, sešli ve společenské místnosti, kde postupně hlasovali.

„Bylo to po dlouhých 28 dnech karantény první rozptýlení na straně klientů. Setkání s jinými lidmi, než je personál domova. Ačkoliv volební komisaři byli k ochranných kombinézách, klienti se jimi už nedali „vystrašit“ a celková nálada byla pohodová. Volební komisaři nespěchali a dali obyvatelům z řad nejstarší generace tolik trpělivosti, kolik jí potřebovali,“ popsal průběh nezvyklého volebního procesu ředitel Senior domu Beránek Jan Štefka.

NEMOCNÝ JE JEDEN KLIENT A JEDEN PRACOVNÍK

Podle něj má úpický domov pro seniory nejspíš největší koronavirovou krizi za sebou. „V tuto chvíli je podle prováděných zásad krajské hygienické stanice pozitivní na covid jeden klient a jeden zaměstnanec. Aktuální zdravotní stav personálu i klientů bude znám po testu v příštím týdnu. Do té doby není výsledek jistý,“ konstatoval Štefka. „Personál, který onemocnění prodělal, už může nastoupit zpět do provozu a Senior dům Beránek se tak vrací do normálních kolejí. Nicméně stále nám do našeho týmu chybí zdravotní sestřička,“ dodal.

V soukromém zařízení pro seniory v Úpici se uskutečnily už čtyři hromadné testy na koronavirus. Největší počet nakažených byl zkraje září (17 klientů, 12 zaměstnanců). Začátkem minulého týdne bylo nakažených 17 osob (7 klientů, 10 zaměstnanců).

UVÍTALI BY TABLETY PRO SENIORY

Úpický domov pro seniory si prošel v září velkou zatěžkávací zkouškou. Stále je však kvůli karanténě odříznutý od světa. K organizační a psychické náročnosti se přidává finanční zátěž. Zařízení je soukromé, funguje bez pravidelných státních dotací. Uvítalo by proto pomoc v současné svízelné situaci, do které se dostalo kvůli rozsáhlému výskytu koronaviru.

„Jednou takovou pomocí by mohly být tablety, které začínají být pro klienty domova klíčovým propojením s rodinou. Pokud by se našel dárce, pro kterého by několik kusů těchto přístrojů nebylo zásadní zátěží, bude zajisté postaráno o to, aby jeho dobročinnost nezůstala utajena,“ upřesnil ředitel domova pro seniory v Úpici Jan Štefka, jaká forma pomoci je aktuálně potřeba.