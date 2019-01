Východní Čechy - Tak tuhle politickou krizi nám byl čert dlužen, sýčkují nyní pokladníci politických stran.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Pokud české partaje s hanbou upřednostňují své malé pletichářské cíle před zájmem státu, jak se po pondělním fiasku ve sněmovně navzájem obviňují, na přerušení kampaně a posunutí voleb – nejspíš na řádný červnový termín – prodělají i samy.



„Utratili jsme už určitě více než polovinu vyčleněných peněz, kandidáti na čelných pozicích i dost svých vlastních prostředků. Jen já sám jsem do kampaně investoval přes sto tisíc korun, všechno ze svých soukromých úspor, bral jsem svým dětem, rodině. Tak to prostě je,“ stýskal si včera pardubický poslanec ČSSD a lídr kandidátky Miroslav Váňa.



Na kampani se museli svými osobními zdroji podílet i kandidáti ODS. A co teď? Strany dokončí už naplánované akce, které byly jednak plakátované, jednak už objednané u agentur. Takže „předvolební“ mítinky budou pokračovat ještě nejméně celý tento týden. „Co jde, rušíme nebo aspoň oddalujeme a spoléháme se, že nám agentury nasmlouvané kontrakty prominou,“ uvedl manažer pardubické krajské ODS Pavel Uhlíř.



Nejsilnější pravicová strana inventuru volebních peněz teprve začala. „Zatím opravdu nevím. Celkově jsme ale na kampaň měli vyčleněno zhruba 1,2 milionu korun,“ sdělila manažerka hradecké krajské ODS Věra Šenková.



Doposud vynaložené peníze snad nebolí jen TOP 09, která se aspoň stačila prezentovat a představit své logo. V Královéhradeckém kraji nová strana utratila kolem 50 tisíc, v Pardubickém asi dvakrát tolik. Minimálně polovina peněz na kampaň je však pryč i z pokladny lidovců. Všechno nyní nasvědčuje tomu, že kampaň před volbami, které budou pravděpodobně přesunuty na řádný červnový termín, se stane vůbec nejdražší v historii. Nehledně k tomu, že vzhledem k vypjaté politické situaci možná právě pondělkem odstartovala kampaň permanentní.



„Pokud bude kampaň provázet hysterie typu peklo nebo ráj, bude pro některé strany asi hodně nákladná,“ podotkl Línek. Tak nyní zatím opravdu vypadala. Volební propagace hlavních stran je řízena a z největší části financována centrálně, jejich krajská vedení se ale přidávají s vlastní doprovodnou kampaní a materiály.

Všechno zavinil Ústavní soud a je mu potřeba přistřihnout křídla, křičí jedni. Opravdu? Začalo to už vaším sestřelením vlády, přehlušují je (ti) druzí.

Politické strany začaly hledat viníka nynější politické krize. To, že by za to možná mohly samy účelovými a rychlokvašenými změnami ústavy, nepřipouští.



Miroslav Váňa, lídr pardubické krajské ČSSD: „S pobavením jsem sledoval výroky některých poslanců, kteří vinu házeli na nás, na sociální demokracii. Ale přitom to, co se stalo, je jen výsledek toho, jaký má naše republika Ústavní soud, měli jsme indicie, že se k dalším obstrukcím z jeho strany chystalo. Ústavní soudci nás doslova dusili stylem 'máme na vás klacek' a 'my vám ukážeme'. Jako by se ústavní soudci báli, že by ve volbách ČSSD zvítězila. A já takový Ústavní soud, který brání lidem jít k volbám, nechci.“



Ivan Adamec, šéf hradecké krajské ODS: „Politické hrátky opět zvítězily nad státnickým rozhledem. Způsobila to však ČSSD, když uprostřed našeho předsednictví EU shodila vládu a neměla náhradní řešení. Ústavní soud ovšem svým postojem vstoupil na tenký led, trošku na rovinu politickou, ne výhradně soudní.“



Roman Línek, lídr pardubické krajské KDU–ČSL: „Nepatřím k těm, co svalují vinu na Ústavní soud. Začalo to už na jaře sestřelením vlády. Teď máme z ostudy kabát.“



Leoš Heger, lídr hradecké krajské TOP 09: „S výroky o přehodnocování role Ústavního soudu bych zacházel opatrně, Ústavní soud.