Nejvíce voličů na Trutnovsku dorazilo podle procentuální účasti v Peci pod Sněžkou. O poslancích tam hlasovalo 86,86 procent voličů. Bylo jich tolik, že volebními obálkami přeplnili volební urnu a volební komise na městském úřadě v Peci musela jít hledat druhou na půdu. Něco takového se tam ještě nestalo. Na voličský průkaz přijelo volit 456 přespolních voličů. Některé zaskočilo, že nemohli použít svoje hlasovací lístky s preferovanými kandidáty ze svého kraje, ale ty, které vyfasovali ve volební místnosti.

Do volební místnosti v budově Městského úřadu v Peci pod Sněžkou přišlo volit 456 lidí na voličský průkaz. | Foto: Deník/Jan Braun

"V sobotu ráno jsem musel jít do archivu na půdu a našel tam prastarou kovovou volební urnu, kterou jsme museli očistit. Po konzultaci s krajským úřadem jsme ji umístili do volební místnosti," popisoval tajemník Městského úřadu Pec pod Sněžkou Michal Berger. "Absolutně by mě nenapadlo, že bude takový nával lidi a volební urnu v Peci přeplní. Druhou urnu jsme nepotřebovali ani při prezidentských volbách, kdy bylo volebních obálek ještě daleko více. Letos ale byly nesmyslně veliké, zabraly hodně místa a přeplnily volební urnu," dodal Berger.