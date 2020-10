Prvnímu kolu dominoval Jan Sobotka, kterému dalo hlas 14 839 lidí, 41,71 procent voličů. V sedmi městech a obcích dostal více než sedmdesát procent hlasů. Více než třicet procent hlasů posbíral i ve třech největších městech: Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí. I proto je favoritem druhého kola. Potvrzují to rovněž kurzy sázkové kanceláře Fortuna. Její bookmakeři Sobotku vysoce favorizují při kurzu 1:1,01, zatímco na vítězství Jarolíma vypsali vysoký kurz 1:11.

"Zatím není nic definitivně rozhodnuto," zůstává obezřetný Jan Sobotka navzdory obrovskému náskoku, s nímž ovládl první kolo. Sobotka dosud působil v Senátu jen dva roky, dostal se tam po vítězství v doplňovacích volbách v lednu 2018. Tehdy porazil ve finále královédvorského továrníka Jiřího Hlavatého, který se po svém intermezzu v barvách ANO stáhl z politického dění. Po dvou letech tak má Sobotka znovu za soupeře kandidáta ANO ze Dvora Králové nad Labem. Místo Hlavatého jím je starosta Jan Jarolím.

Toho volilo před týdnem 9345 lidí, získal 26,26 procent hlasů. Pouze na jednom místě, v Bílých Poličanech, dostal více než padesát procent hlasů. "Je zřejmé, že Jan Sobotka ve Vrchlabí vládne a je tam oblíbený. Nicméně ve druhém kole nemusí být rozdíl tak výrazný a nemusí to být tak jasné, byť Jan Sobotka je pořád obrovským favoritem," připomněl Jan Jarolím.

Souboj o senátorské křeslo není na Trutnovsku duelem nesmiřitelných rivalů, ale kolegů z podkrkonošských radnic, kteří k sobě mají blízko. "Jsme dlouholetí přátelé. Respektuji ho jako slušného člověka,” řekl o Jarolímovi Sobotka.

"Je to silný soupeř, který nepoužívá žádné podpásové taktiky, je korektní a hraje fair-play," vyjádřil se Jarolím o Sobotkovi. "Pokud vyhraje Jan Sobotka, nebude to tragédie, ale dobrá zpráva, protože to je slušný člověk, s nímž mám skvělé vztahy. Ať to dopadne jakkoliv, náš vztah to nenaruší. Pokud se stanu senátorem já, bude on pro mě jedním z nejbližších starostů, které znám. A troufám si říct, že obráceně to funguje stejně," uvedl Jan Jarolím.

Kolik lidí přijde volit ve 2. kole?

Do výsledků může promluvit očekávaná nižší volební účast. Nedá se předpokládat, že by se přiblížila 37 procentům z prvního kola, kdy lidé souběžně absolvovali krajské volby. Pokud lidé volí senátora samostatně, zájem rapidně klesá. Například v roce 2014 ve druhém kole senátních voleb přišlo volit 17,87 procent voličů, zatímco v prvním kole, které se konalo souběžně s komunálními volbami, 38,75 procent.

Před dvěma lety volilo v doplňujících volbách v prvním kole senátora 22,90 procent lidí, ve druhém, souběžně s volbou prezidenta, to bylo 59,43 procent. Největší účast v jednom kole senátních voleb, pokud se konaly samostatně bez krajských, sněmovních, komunálních či evropských voleb, mělo Trutnovsko v roce 2008, kdy se rozhodovalo o senátorovi mezi Pavlem Trpákem a Ivanem Adamcem. Tehdy přišlo ke druhému kolu 30 procent voličů.

Prvním senátorem byl Vlastimil Šubrt

Trutnovsko dosud zastupovali v horní komoře Parlamentu ČR zástupci všech tří největších měst okresu: Trutnováci Vlastimil Šubrt (ODS, 1996-2002), Ivan Adamec (ODS, 2002-2008), Pavel Trpák (ČSSD, 2008-2014), královédvorský továrník Jiří Hlavatý (ANO, 2014-2017, jeho mandát zanikl zvolením do Poslanecké Sněmovny v říjnu 2017) a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (2018-2020).