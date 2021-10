Nejvíce přespolních voličů dorazilo do Krkonoš z Prahy. Ve Špindlerově Mlýně volily v pátek bezmála tři stovky Pražanů. V Peci pod Sněžkou více než sto, jeden z nich přivezl do města vánoční strom. "Vůbec jsme se nezastavili, do šesti hodin byla neustále fronta až ven. Lidé jsou disciplinovaní, chodí v rouškách, dezinfikují si ruce. Snaží se dodržovat rozestupy, i když to jde ve frontě těžko," popisovala páteční dění ve volební místnosti v městské knihovně Daniela Erbenová, předsedkyně volební komise ve Špindlerově Mlýně.

Rovněž v Peci pod Sněžkou se tvořily fronty jak odpoledne za slunečného počasí, tak za tmy v pozdních večerních hodinách, kdy se teplota začala nebezpečně přibližovat nule. "To je tady fronta na banány nebo na co," okomentoval dlouhou řadu lidí na městském úřadě v Peci pod Sněžkou jeden z přicházejících voličů, který si místo čekání vybral návštěvu restaurantu. "Hlavně tam nedávejte Andreje," burcoval kolektiv jiný.

"Předpokládal jsem hodně lidí, ale nápor byl ještě větší, než jsem čekal. Po prezidentských volbách 2018 jsou to jednoznačně volby s největší účastí. Volit přišlo i 120 lékařů z kongresu gynekologů a neonatologů v hotelu Horizont. V sobotu už by měla být situace klidnější, dorazí jen pár místních a turisté," odhadl Michal Berger, tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou.

"Přijeli jsme si odpočinout do hor a vyšlo to zrovna na termín voleb. Jsme odpovědní, chodíme volit každé volby, proto jsme uvítali možnost pořídit si voličské průkazy. Tímto způsobem jsme volili poprvé. Pokud by to možné nebylo, asi bychom zůstali doma. Volit jsme chtěli," líčila před volební místností v Peci pod Sněžkou paní Andrea ze Zlína, která přišla volit s manželem Janem.

Do Krkonoš přijeli ve čtvrtek. V sobotu plánují výlet na Sněžku, v neděli se vrací domů. Komu dala hlas, to paní Andrea neprozradila. Naznačila ale, koho nevolila. "Moje volba byla ovlivněná vývojem za poslední dva roky v naší republice v době pandemie. Prostě to na politické scéně nefunguje. Rozhodovala jsem se mezi dvěma stranami, nakonec jsem se přiklonila k volbě manžela," řekla.

To Lukáš Kaprál z Prahy se svojí volbou netajil. "Dlouho jsem volil ODS. Ta mě v minulosti milionkrát zklamala, proto jsem v minulých volbách volil Svobodné, kteří se mi zdáli hodně pravicoví. Ale nikdy se nikam nedostali, byl to zahozený hlas. Teď jsem volil koalici SPOLU a věřím, že ANO nevyhraje," sdělil.

Rovněž Lukáš Kaprál využil poprvé u voleb voličský průkaz. "Jen mě překvapilo, že jsem nemohl volit na volební lístky, které jsem si přivezl z Prahy. Strany jsou sice stejné, ale jména ne, měli jsme připraveno zakroužkovat naše vybrané kandidáty," divil se. "S tím se hodně setkáváme. Někteří voliči se to dozví až ve volební místnosti a jsou z toho překvapení. Ale když jim sdělíme, že hlas by byl neplatný, tak svoje lístky hodí do koše a dostanou naše," vysvětlil tuto situaci Michal Berger, tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou a člen volební komise.

Důvod, proč Lukáš Kaprál vyrazil v pátek do Krkonoš, byl však specifický oproti jiným návštěvníkům hor. Do Pece pod Sněžkou totiž přivezl z Prahy vánoční strom. "Máme firmu, která se zabývá přesazováním stromů. Vánoční strom si objednal Městský úřad v Peci pod Sněžkou, který poptával vysoký strom pro vánoční výzdobu. Má šest metrů, je to jedle. Pochází z lesní školky z Chýně u Prahy," upřesnil jednatel firmy Covenant zahrady a parky.