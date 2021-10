Stávalo se to především lidem, kteří použili voličský průkaz poprvé. Jedním z nich byl Lukáš Kaprál z Prahy. "Překvapilo mě, že jsem nemohl volit na volební lístky, které jsem si přivezl z Prahy. Strany jsou sice stejné, ale jména ne, měli jsme připraveno zakroužkovat naše vybrané kandidáty," divil se.

"S tím se hodně setkáváme. Někteří voliči se to dozví až ve volební místnosti a jsou z toho překvapení. Ale když jim sdělíme, že hlas by byl neplatný, tak svoje lístky hodí do koše a vezmou si naše," uvedl Michal Berger, tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou a člen volební komise.

Volební komise ve Špindlerově Mlýně řešila v pátek jiný zádrhel. K volbám nepustila voliče, který neměl voličský průkaz. Mladý muž z Prahy si nechal poslat voličský průkaz z úřadu v Praze do Špindlerova Mlýna. Tam se ho ale nedočkal a nemohl tak volit.

"Případ řeší ministerstvo. Mladý muž chtěl moc volit, ale k volbám jsme ho nemohli pustit. Někdo mu řekl, že voličský průkaz na něj bude čekat ve volební místnosti. To je nesmysl, protože se vydává do vlastních rukou. Poslali jsme ho na poštu, ale tam už měli zavřeno," líčila situaci Daniela Erbenová, předsedkyně volební komise ve Špindlerově Mlýně. "Nakonec se přišlo na to, že v žádosti o odeslání voličského průkazu uvedl špatnou adresu, když úřad ve Špindlu nazval zastupitelský, což je ambasáda. Ta samozřejmě u nás není. Mladý muž ale chtěl za každou cenu volit, proto odjel zpět do Prahy, aby situaci vyřešil i s ministerstvem," popsala případ Daniela Erbenová.

I tato situace svědčí o tom, jak lidé považují aktuální volby do Poslanecké sněmovny za důležité, a nechtějí přijít o možnost hlasovat. "My jsme každopádně nemohli dělat nic jiného, než mu hlasování nepovolit, protože neměl voličský průkaz. To je jasně dané," dodala předsedkyně volební komise ve Špindlerově Mlýně.