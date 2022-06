Aleš Kisý, paralympionik, Trutnov:

"Z mé osobní zkušenosti vím, že ne vždy rozhodne o vítězi voleb a ne pouze komunálních, ale jakýchkoli, to, co by mělo být největším přínosem pro obyvatele ČR, nebo daného regionu. Ale co si zvolíme, to máme. Já bych si osobně přál, aby se v Trutnově více řešila infrastruktura a byla více systémová, ne že se bude opravovat a budouvat vše najednou, aby se ucpal celý Trutnov. To platí nejen pro Trutnov, ale i přilehlá místa u Trutnova. Myslím, že by bylo dobré budovat dětská hřiště, školky, přivést do Trutnova další vysokou školu, opravit a vybudovat chodníky, tam kde je to potřeba, vyřešit parkovací stání, zřídit další nové domy pro seniory s pečovatelskou službou atd. To mi osobně dává smysl. Nechme se překvapit, jak to dopadne."

