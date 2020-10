Volební místnosti jsou zásobené rouškami, členové komisí vyfasovali rukavice

/FOTOGALERIE/ Na Trutnovsku začaly v pátek ve 14 hodin volby do krajského zastupitelstva a Senátu. V pátek se volí do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Letošní volby jsou specifické. Lidé volí v rouškách a v odstupech, členové volebních komisí přebírají občanské průkazy v rukavicích. Kolik vyfasovali ochranných pomůcek?

První voliči přišli na Městský úřad v Trutnově hned v pátek ve 14 hodin. Na Trutnovsku volí lidé do kraje a Senátu. | Foto: Miloš Šálek