Vrací život krkonošské fabrice, která má letos 150 let

Horní Maršov - Už 150 let stojí podél cesty z Horního Maršova do Pece pod Sněžkou továrna, tehdy slavná Dixova brusírna dřeva. V nejužším místě Temného Dolu ji postavil v roce 1868 mlynář a majitel brusírny ve Velké Úpě Ignác Dix. Brousily se v ní smrkové špalky, na začátku 20. století se tam rozjel papírenský provoz. Chátrající komplex, připomínající veřejnou skládku, koupil v roce 2015 podnikatel v gastronomii Karel Chotek.

Chce z něj udělat multikulturní společenské centrum s pivovarem.



Třípatrový tovární objekt v Krkonoších staví na nohy kulturní a vědecký spolek Fabrika Temný Důl. Jeho plánem je komplex obnovit a zachránit. Týmu kolem majitele Karla Chotka se podařilo vyklidit rozsáhlé tovární prostory od letitého nepořádku, zbavit je socialistického haraburdí, jímž napěchovali sto kontejnerů, a vdechnout jim po letech vytrvalého tvrdého spánku nový život.



Přesvědčili o tom v pátek návštěvníky při dni otevřených dveří. „Je moc dobře, že se někdo o objekt stará. Fabrika dlouho ležela ladem. Je hned u silnice do Pece, takže si jí každý všimne. Byli jsme na prohlídce už loni a je patrné, že majitelé udělali kus práce, je vidět velký pokrok. Budovu vyčistili, hodně prokoukla,“ ocenila paní Zdena z Jeníkovic na Pardubicku.



Fabrika v pátek žila koncerty v jedné z velikých továrních hal, divadlem, v dalším patře se dosavadní skladiště lyžařských bot z předrevolučního Svitu Gottwaldov změnilo ve výstavní prostor přibližující ničivou krkonošskou povodeň z roku 1897. V kavárně se podávaly borůvkové a švestkové koláče. Lidé se mohli vůbec poprvé podívat do kotelny, která zůstává jediným nevyklizeným prostorem továrny. Obdivně si prohlíželi historické vodní turbíny z někdejší vodní elektrárny a kroutili hlavou nad historkou z loňského roku, kdy mladá dívka vyšplhala na vysoký tovární komín, aby si pořídila pěknou fotku v této části Krkonoš. S lahví rumu…



AKVAPARK OPRAVDU NE

„Naši snahu jsme během roku posunuli o velký krok dál. Navenek to může působit, že se nic s fabrikou neděje, ale já vím, že se udělal kus práce na naší cestě oživit továrnu, aby z ní jednou bylo místo před Pecí pod Sněžkou, které budou lidé navštěvovat,“ řekl Karel Chotek, majitel fabriky. Rozhodnutí pořídit si historickou továrnu v Krkonoších ve zbídačeném stavu nelituje. „Mám dobrý pocit z toho, v jakém stavu objekt je. Má šanci na to, aby ožil a fungoval. Jsem rád, že se o něj staráme, alespoň v rámci možností, které máme. Určitě nelituji, naopak mám radost,“ přiznal.



Co v továrně bude, to chce s kolegy důkladně promyslet. „Abychom nevytvořili něco, co bude k ničemu, ale naopak abychom měli dlouhodobý fungující projekt, který bude často navštěvovaným cílem,“ vysvětlil Karel Chotek. „Udělat tady zábavní centrum nebo akvapark, jak nám navrhovali někteří lidé, prostě není možné. Barák je hrozně studený,“ zavrhl podobné plány.



PŘÍŠTÍ ROK VÍCE AKCÍ

„Nechceme vytvářet ubytovací zařízení, kterých je všude okolo velké množství. Plánovali jsme vybudovat krkonošskou regionální restauraci, ale když sleduji situaci v tomto regionu, tak spíš uděláme bistro s kavárnou a dětskou hernou. Chtěli bychom vybudovat pivovar a multikulturní centrum, které se stane prostorem pro vernisáže, výstavy, koncerty, představení, slavnosti. Chceme prostě budovu otevřít lidem. Na příští rok plánujeme víc akcí,“ přiblížil svoje představy. Jen v krajním případě, při nezájmu lidí, by je musel změnit a ve fabrice zavést výrobu. „Ale to bychom nechtěli. Jsem přesvědčený, že budova má potenciál k tomu, aby si získala trvalý zájem veřejnosti,“ dodal.



Využít hodlá také prostor s historickými vodními turbínami. „Je to poslední dochovaná technická část továrny a někdejší vodní elektrárny. Tento prostor je v nejhorším stavu. Chtěli bychom ho zachránit. Do budoucna bych si představoval muzeum vodní elektrárny, které přiblíží její historii. Materiály k ní máme k dispozici,“ objasnil Karel Chotek.



NAŠEL BUNKR SE SVÍČKAMI

Dnes už s úsměvem vzpomíná, kudy vedla jeho cesta k vlastnictví Fabriky Temný Důl, kde Mechanika Praha vyráběla do roku 1989 spotřební zboží jako vysavače, helmy, škrabky, otvíráky, aby po revoluci výroba skončila a továrnu postupně vlastnilo několik majitelů. „Odmala jsem jezdil kolem a celou dobu sledoval, jak chátrá. V dospělejším věku jsem se začal zajímat, proč ji nikdo nekoupil. Čtyřikrát jsem jel na schůzku k majitelům do Ostravy a čtyřikrát jsem se s nikým nesešel. Tehdy jsem pochopil, proč fabriku stále nikdo nekoupil. Popáté jsem tam vyrazil s tím, že je to naposledy. S majiteli jsem se nakonec dohodl na odkupu,“ líčil. Ještě ho však čekaly nevyřešené spory kvůli pozemkům. Uvnitř budovy pak našel skvosty v podobě skladiště lyžařských bot ze Svitu Gottwaldov, prošlých léků nebo bunkru mezi krabicemi bot se spoustou svíček a vosku, kde neznámý „nájemce“ přebýval několik let v létě i zimě.