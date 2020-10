Nově vysázená alej místním poskytne příjemné prostředí, stín i ovocné plody. Třicet lidí ze spolku Pro Hartu, který celý projekt připravil, se sešlo v překvapivě teplém ránu v sobotu těsně pod vrcholem kopce. Původně plánovaná veřejná akce Sázíme ovocnou alej se kvůli vládním nařízením zrušila a o stromky se tak musel spolek postarat sám.

„Stromy jsou již nakoupené a je potřeba je před zamrznutím půdy vysadit. Sázení jsme tedy omezili pouze na členy spolku, abychom dodrželi preventivní opatření,“ vysvětluje předseda spolku Pro Hartu Dušan Vodnárek. Vysadit společnými silami je potřeba 25 stromů, mezi kterými jsou jabloně, hrušně, třešně, višně i slivoně. Samotnému sázení předcházelo začátkem října vyhloubení děr pro nové mladé stromky a za pomoci města Vrchlabí také odstranění velkého množství odpadků, které se tam za léta nashromáždily.

Než se členové spolku s dobrovolníky pustili do práce, čekala je krátká instruktáž odborníka Lukáše Neklana. Sázení ovocných stromů je totiž věda, záleží i na uložení kořenů v díře a natočení na správnou světovou stranu. Hlínu smíchanou s kompostem, kterou se stromek přikryje, je potřeba trochu ušlapat a pak vedle mladého listnáče zatlouct kůly. Jako poslední se stromky ke kůlům přivážou a kvůli ochraně před zvěří se vše schová pod pletivo. Zasazení jednoho stromu je poměrně pracné a zabere několik desítek minut. Každý stromek má jiné kořeny a je tedy třeba mu jamku přizpůsobit.

„My se hlavně těšíme na výsledek. Jednou tu nebude příjemně pouze nám, ale třeba i našim dětem a jednou i našim vnoučatům,“ říká členka spolku Beáta Omrtová, která přišla pomoci s celou rodinou. „Celý tento projekt se mi líbí. Bydlíme kousek, takže uvidíme, jak to tu pomalu roste,“ dodává. Její čtyři děti nejsou zdaleka jediní malí pomocníci, kteří se výsadby zúčastnili. Dětí tu je vlastně více než dospělých a všichni se snaží co nejvíce pomoci. Hlína je mokrá a všude je bahno, počasí ale vyšlo výborně. A z nové aleje na harteckém Ovčáku je krásný výhled do krajiny a na město Vrchlabí.

Spolek Pro Hartu vznikl teprve letos v srpnu, vysázení aleje před třemi lety na úpatí kopce Ovčák inicioval vrchlabský spolek Na Dvoře. Ten spolupracoval i na sobotní akci, která chce už uchycenou alej rozšířit o další stromky. „Sazenice stromů financuje grant Škoda Auto, náklady na výsadbu uhradilo město Vrchlabí,“ upřesnila místopředsedkyně spolku Pro Hartu Jana Dědková.

Namáhavá práce se nakonec vyplatila. Krkonošská Harta, jak se už ze zvyku vrchlabskému Podhůří říká, bude mít ovocnou alej se stínem, plody i čerstvým vzduchem ještě pěknou řádku let.

Tereza Stará