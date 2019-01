Vrchlabí - Padesát let od premiéry kultovního filmu Miloše Formana Hoří, má panenko chystají ve Vrchlabí výrazné připomenutí této události a ocenění slavného režiséra.

ŘEDITEL KD STŘELNICE Vladimír Jindra plánuje významně připomenout 50. výročí filmu Hoří, má panenko. | Foto: DENÍK/Jan Braun

Když oscarový režisér Miloš Forman zavítal v roce 1966 na hasičský bál v Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí, aby se s kumpány odreagoval od psaní scénáře, opil se a pokecal s holkama, stěží mohl sám tušit, jaký vliv bude mít tato jeho návštěva na českou kinematografii. Po tom, co viděli a zažili v sále, překopali původní námět a příběh o vojenském dezertérovi, s nímž se trápili, nahradili geniální komedií z prostředí plesu požárníků.

„Kdykoli se vynořil nějaký problém, rozjeli jsme se do Vrchlabí pokecat s hasiči. Našli jsme totiž hospodu, kam chodili na pivo, hrát karty a biliár. Už nás znali, mluvili s námi otevřeně a za šest týdnů byla první verze scénáře Hoří, má panenko hotová," vzpomíná Miloš Forman v pamětech. Film postavil na místních lidech, kteří se vryli národu do paměti kultovními scénami při volbě královny krásy, rozkrádání tomboly či požáru chalupy.

Komedie nominovaná na Oscara měla premiéru v roce 1967. Přesně po padesáti letech si ji ve Vrchlabí připomenou. Venkovní zdi Střelnice přemalují obrázkem s karikaturami z filmu, promítnou digitální verzi, uspořádají hasičský bál. Ze slavného režiséra chtějí udělat čestného občana. Návrh kulturní komise musí schválit městská rada, ale to už má být jen formální krok.

Vrchlabí chce ocenit Formana. Režisér na město nedá dopustit

V Československu ležel dvacet let schovaný v trezoru, ale za mořem to dotáhl až k oscarové nominaci. Osud filmové komedie Hoří, má panenko je velice svérázný, stejně jako bylo jeho natáčení ve Vrchlabí. Miloš Forman na něj často velmi vzpomíná. Byl to jeho poslední film před odchodem do Ameriky a první, který bojoval o Oscara.

OTEC POŘADATELEM

Vladimír Jindra jako předseda kulturní komise přišel s návrhem věnovat Miloši Formanovi významné městské ocenění. Vedení města tato myšlenka zaujala a bude ji chtít realizovat. „Velmi se mi návrh líbí a budu ho podporovat. Oficiálně jde o titul „Význačná osobnost" s vazbou na Vrchlabí, určený lidem, kteří nejsou z města.

Je to jakási jiná forma čestného občanství," sdělil starosta Jan Sobotka. Když před pěti lety posílal gratulaci slavnému režisérovi k tehdejším osmdesátinám, dočkal se odpovědi. „Psal, že na natáčení rád vzpomíná a chtěl, abych pozdravoval všechny Vrchlabáky," přiblížil pozitivní reakci starosta. Jeho otec se zúčastnil natáčení filmu. „Byl tehdy zaměstnancem kulturního domu a při hasičském plese fungoval jako pořadatel," prozradil Jan Sobotka.

Nedá se příliš pochybovat o tom, že by takové ocenění Miloše Formana potěšilo, přestože jeho jméno je spojeno s významnými cenami včetně Oscarů. „Na Vrchlabí nedám dopustit. Pro mě je to hned po Praze nejdůležitější město," vyslovil nedávno svůj vztah k tomuto místu.

DOPIS PSANÝ ČTYŘIKRÁT

Slavný režisér oslavil 18. února 85. narozeniny, k nimž mu poslal originální dopis ředitel vrchlabského Kulturního domu Střelnice Vladimír Jindra. „Psal jsem to načtyřikrát, protože to bylo rukou, a člověk si tak nějak odvykne psát normálně," přiznal s úsměvem. V dopise mimo jiné uvádí:

„Emigroval jsi do Spojených států. Kdybys zůstal, byl bys pravděpodobně topičem, skladníkem nebo vrátným. Když Ti režim zakázal Hoří, má panenko, zakázal by i Tebe." A pozval ho na oslavy 50. výročí od premiéry filmu, který se poprvé v Československu promítal 15. prosince 1967 ve Vrchlabí.

„Vzhledem k jeho averzi k létání je téměř jisté, že nedorazí, ale věříme, že jeho synové Petr a Matěj tady budou," střádá plány na připomenutí události, adekvátní věhlasu filmu.

I WIFI JE S FORMANEM

Na Střelnici na vás Formanova přítomnost dýchne okamžitě. Stačí projít vstupními dveřmi a už máte před sebou fotky z natáčení, umístěné na stěně. Dokonce i heslo na wifi má název podle režiséra. Na začátku letošního roku se zrodil nový projekt pro děti, divadelní badatelna Formanka, v němž nahlížejí do zákulisí a setkávají se s herci. Zájem byl veliký. „Více než 130 dětí jsme nebyli schopni přijmout," konstatoval Jindra.

Na fasádu kulturního domu, v místě zazděných oken, začne již brzy malovat Tereza Bartůňková plakát s karikaturami z filmu. „Spousta lidí zná Miloše Formana, ale neví, že se film Hoří, má panenko natáčel ve Vrchlabí. Proto jsme chtěli dát decentně najevo, kde se odehrával," řekl Vladimír Jindra.

ZAPOJÍ I DALŠÍ KINA

Oslavy jubilea přijdou sice až v závěru roku, nicméně plán už mají ve Vrchlabí jasný. „V pátek 15. prosince promítneme nově zdigitalizovaný film Hoří, má panenko v autentických prostorách, kde se tehdy natáčelo. Mým neskromným plánem je v Česku strhnout aspoň pětici kin, která by ho ve stejný den, tedy 50 let od uvedení filmu, také promítala. To by bylo bezvadné," zasnil se Jindra.

Druhý den přijde hasičský ples a neděle bude patřit dětem. „Chceme pozvat všechny žijící aktéry filmu a ty, kteří se podíleli na natáčení. Film se ovšem natáčel před padesáti lety, takže jich už řada bohužel nežije," poznamenal ředitel Střelnice.

Miloš Forman vzpomíná



…Když jsem z Vrchlabí odjížděl, měl jsem všechny role obsazené lidmi, které jsem měl rád a kteří měli rádi mne. Tehdy jsem na tenhle typ hledání talentů měl ještě játra.



…Ve filmu nebyl jediný profesionální herec a všichni naši dobrovolní hasiči pracovali přes den ve fabrice. Vstávali v pět ráno, v šest si odpíchli, ve dvě jim padla, šli domů, najedli se, převlíkli a šli se hlásit na plac. Začínali jsme točit ve čtyři odpoledne a dělali jsme do deseti do jedenácti večer nepřetržitě po celých sedm neuvěřitelných týdnů.



…První veřejné promítání filmu se konalo ve Vrchlabí. Kulturní papaláši vybrali tohle místo v naději, že vrchlabští občané se budou cítit dotčeni a zesměšněni způsobem, jakým jsem je zobrazil na plátně. Předpokládali, že jejich reakce bude natolik zlostná, že mi výslovně zakázali do Vrchlabí jet, abych náhodou nepřišel k úrazu. Ve skutečnosti se ale vrchlabské publikum během promítání vesele řehtalo.



…Hoří, má panenko nakonec Berri prodal do celého světa. Film se dostal na newyorský filmový festival a byl nominován na Oscara. A přestože žádného nezískal, stal se mou letenkou do Ameriky. Zdroj: režisérův web