Sběrači vyrazili na turistické trasy, které strážci národního parku vytipovali jako vhodné pro sběr odpadků. Vyčistili také okolí frekventovaných silnic a břehy potoků a řek. Kromě běžných odpadků, jakými jsou plechové či plastové obaly od nápojů, uklidili množství automobilových součástek, dokonce i jedno staré auto, pohřbené v lese. Celkem nasbírali 3,8 tun odpadu, který skončí na skládce.

"V místech kamionové dopravy se naši kolegové setkávali se zahozenými PET lahvemi naplněnými lidskou močí. Nešvarem, který registrujeme v poslední době častěji, než dříve, jsou psí exkrementy zabalené do igelitového sáčku a odhozené do lesa," poukázal na situaci mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

"Akce Čisté Krkonoše, kterou Správa KRNAP dvakrát ročně organizuje, ukazuje na jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě. Zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést odlehčené prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují," připomněl Drahný.

V přírodě se odpadky rozkládají jen velmi pomalu. Například papírový kapesník se rozkládá 4 týdny, igelitová taška 25 let a PET lahev 100 let. "V horách proto více než kde jinde platí, že co si s sebou do přírody přineseme, musíme také zase odnést," dodal mluvčí Krkonošského národního parku.

Podzimní akce Čisté Krkonoše se uskuteční 18. a 19. září.