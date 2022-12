Vánoční stromky, svařák, horká griotka, grog, krkonošské sejkory, pečivo, vánoční melodie, stánky převážně místních výrobců nebo sbírka na podporu pohádkového betléma. Tak to vypadá na Evropském náměstí ve Vrchlabí před hotelem Gendorf při Krkonošských adventních trzích. Premiéru měly poslední listopadový víkend, konat se budou pravidelně až do Vánoc.

„Nejvíc jde na dračku svařák, který vede na plné čáře. Zájem je také o sejkory, pečivo i griotku. Budeme mít otevřeno každý víkend až do Vánoc,“ hlásila v sobotu odpoledne ze stánku patřícího hotelu Gendorf prodávající slečna Anna Ptáčková. Svařené víno stojí na Krkonošských adventních trzích 49 Kč, grog a horká griotka 45 Kč, čaj 29 Kč, jedna krkonošská sejkora 25 korun, dát si můžete i loupák za 30 korun.

Lidé si dávají svařák a sejkory

„Vánoční trhy ve Vrchlabí nebyly, tak jsme rádi, že tu konečně jsou. Moc se nám líbí, je to takové útulné a příjemné,“ pochvalovala si paní Eva z Vrchlabí, která vyrazila na adventní trhy s manželem. „Dáme si svařák, nasajeme vánoční atmosféru. Hodí se sem i postavy z betléma. Byli jsme tady i před týdnem, kdy bylo o hodně více lidí, asi to bylo tím, že se vánoční trhy otvíraly,“ dodala.

Také pan Petr je rád, že Vrchlabí má vánoční trhy. „Chyběly tady, nikdy ve městě nebyly. Zatím jsou trhy ale slabší. Není úplně zimní atmosféra, ale snad to ještě přijde,“ zhodnotil situaci, než se vydal do stánku pro svařák a krkonošské sejkory.

Těšte se! Vánoční trhy budou v Trutnově i ve Vrchlabí

V sobotu odpoledne bylo otevřených pět stánků. „Hodně se setkáváme s tím, že lidé přijdou, ale diví se, že je tady jen několik stánků. Stánkaři se ale střídají, každý víkend jsou tady jiní, celkově jich je třicet. Jsou to Krkonošské adventní trhy, proto jsme oslovovali hlavně výrobce regionálních produktů. Byl od nich zájem, ale trhy jsme začali připravovat na konci října, což je docela pozdě. V průběhu listopadu jsme se setkávali s tím, že prodejci mají domluvené jiné akce. Po covidu je velký hlad po těchto akcích, trhy se konají na řadě míst,“ vysvětlila Renata Koláčná, která stojí za městským projektem Vrchlabí žije a letos přišla s nápadem zorganizovat vánoční trhy.

„Na podzim jsem zjistila, že ve Vrchlabí nejsou v plánu větší akce před Vánocemi, a řekla jsem si, proč nevytvořit hezkou tradici adventních trhů. Trhy jsem pořádala už v létě na náměstí TGM. Ačkoliv tam bylo třicet stánkařů, náměstí vypadalo na obrovské ploše nezaplněné. Evropské náměstí je pro adventní trhy vhodné, záměrně je děláme útulnější. Chceme z toho vytvořit tradici a trhy pořádat pravidelně, a to i v létě,“ nastínila, že nejde o ojedinělou událost.

Věnce, svíčky nebo čelenky

Krkonošské adventní trhy přilákaly nejen místní, ale také návštěvníky z jiných koutů republiky. „Je to tady výborné. Přijeli jsme do Vrchlabí na průvod krampusáckých čertů, tak jsme si výlet zpestřili a udělali si procházku. Byli jsme také zavzpomínat na staré časy, kdy jsme jezdili na hory do Strážného na lyže,“ uvedl pan Ondřej z Prahy.

„Jsme v Janských Lázních s dcerou na měsíc na lázeňském pobytu a jely jsme na výlet do Vrchlabí. O trzích jsme nevěděly, ale rády jsme se na ně podívaly,“ sdělila paní Ludmila z Říčan u Prahy.

Na vánoční trhy do Drážďan? Kdepak, pohádkový betlém zůstal ve Vrchlabí

Adventní trhy jsou pro místní výrobce vítanou příležitostí nabídnout zákazníkům svoje produkty. „Prodávám adventní věnce, svícny, svíčky. Největší zájem je o věnce na dveře, hodně se také prodávají svíčky jako dárečky. Je to dobrá možnost se prezentovat. Nemám žádný obchod, jen dílnu u sebe doma, dělám spíše svatby v létě. Takhle se aspoň zviditelním,“ řekla Karolína Stejná z Vrchlabí.

Dalším místním výrobcem je Daniel Máka z firmy Čelenky z hor. „Prodáváme čelenky, rukavice, nákrčníky a všechno, co se hodí pod vánoční stromeček a nejen do hor. Chtěli jsme ukázat, že naše značka je místní a vyrábíme přímo ve Vrchlabí. V prosinci nás ještě čekají velké trhy na Design marketu v Praze a vánoční jarmark v Jilemnici,“ přiblížil.

Naopak Tereza Jenčíková dorazila se zbožím z Pardubic. „Lidé chodí hlavně dopoledne. Prodáváme ručně vyráběné sójové svíčky ze sójového vosku z esenciálních olejů, máme na výběr z mnoha vůní a velikostí. Prodáváme také vánoční lodičky, vonné vosky do aroma lamp, vánoční františky. Nabízíme vánoční svíčku s vůní vánočního kouzla a atmosféry, s vůní perníčku a svařáčku,“ představila sortiment.

Svérázný betlém ve Vrchlabí doplní před Vánocemi pivní povoz

Sbírka pro pohádkový betlém

Výraznou součástí adventních trhů ve Vrchlabí je část Krkonošského pohádkového betléma vrchlabského řezbáře Pavla Tryzny. Jeho dílo s výraznými postavami pravidelně zdobilo prostředí zámeckého parku. Betlém byl ale v loňském roce poškozen a jeho velká část čeká na opravu, která je nákladná.

„S panem Tryznou jsme se domluvili, že dá na trhy několik postav betlému, které jsou v pořádku. My mu pomůžeme sehnat finance na obnovu poničených postav. U betlému je proto kasička, do které můžou lidé přispívat. Na donio.cz spouštíme sbírku Pomozte zachovat Krkonošský pohádkový betlém. Vím, že lidé z Vrchlabí chápou, že je potřeba takové věci pomoct a hodit nějakou korunu, a ne se chodit jenom dívat. Jakýkoliv příspěvek pomůže,“ zdůraznila organizátorka Krkonošských adventních trhů ve Vrchlabí Renata Koláčná.

FOTO: Postavy z betléma váží až tunu. Do zámeckého parku je vezla vejtřaska