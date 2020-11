Vrchlabí má připravenou infrastrukturu k budoucímu krytému bazénu. Výběrové řízení na stavitele aquaparku je ukončené. Městu zbývá jediný, nejdůležitější krok. Schválit výstavbu za 190 milionů korun na zastupitelstvu. Hlasovat se o tom bude v úterý 15. prosince ve velkém sále Kulturního domu Střelnice ve Vrchlabí, který město vybralo kvůli očekávanému zájmu veřejnosti a dodržení hygienických opatření. Co říkají o stavbě krytého bazénu v přírodním areálu Vejsplachy starosta Vrchlabí Jan Sobotka a Lukáš Teplý ze sdružení Vrchlabí do toho?

Vládnoucí hnutí ZVON, které disponuje v zastupitelstvu dlouholetou přesilou, bude podle vyjádření starosty Jana Sobotky hlasovat pro. "Daňový balíček, schválený Sněmovnou, je sice výraznou komplikací, nicméně město má na stavbu bazénu našetřeno z předchozích let," ujišťuje. "Zhruba dvě třetiny máme pokryté z vlastních prostředků. Je to výsledek dlouhodobého hospodaření a úspor. Zbytek bude financovaný průběžně z rozpočtu města. Neuvažujeme o žádném úvěru," tvrdí starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Opozice by investovala do menších nápadů

Proti výstavbě se postaví na zastupitelstvu opoziční hnutí Vrchlabí do toho! "Tým v čele se starostou, který projekt připravil, si určitě zaslouží poděkování, odvedl velký kus práce, aby se záměr po deseti letech konečně mohl realizovat. Jenže právě za těch deset let se hodně změnilo, do půl hodiny kolem je hned několik bazénů a aquacenter a navrhovaný projekt nenabízí nic nového, čím by je trumfl," reaguje Lukáš Teplý, lídr sdružení Vrchlabí do toho!

"Zájem o klasické bazénové koupání klesá, musíme hledat způsoby, jak přírodu a spotřebu vody a energií šetřit a ne ji zvyšovat. Kvůli koronakrizi se budeme vyrovnávat s propadem příjmů do veřejných rozpočtů,“ namítá opoziční zastupitel.

"Miliony z městského rozpočtu, kterými bude potřeba takový provoz dotovat, můžeme raději směřovat do vzdělávání nebo do kultivace veřejného prostoru. To neznamená, že nemůžeme lokalitu Kačáku dál rozvíjet. Naopak, už připravenou infrastrukturu můžeme použít pro postupné, finančně méně náročné vybudování příjemné rekreační zóny s venkovním koupáním a dalšími relaxačními aktivitami," navrhuje Teplý.

Podle něj by se měly ve Vrchlabí méně stavět velké projekty z betonu a raději investovat do menších nápadů, které zlepší život na více místech ve městě.

"Vrchlabí do toho! usiluje o to, aby Vrchlabí bylo modernější, chytřejší a zelenější. Tenhle projekt nic z toho nesplňuje, proto ho podpořit nemůžeme," vysvětluje postoj opozice Lukáš Teplý.