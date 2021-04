VIDEO: Ve Vrchlabí se budou lidé koupat pod zemí. Už příští rok v zimě?

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Až osm metrů pod zem dosáhne stavba atypického třípodlažního krytého bazénu ve Vrchlabí, do které se pustila od začátku dubna stavební společnost Metrostav DIZ. Dílo za 188 milionů korun má být do hotové do konce října příštího roku. Metrostav DIZ vyhrál tendr díky nejnižší ceně. Letos chce mít hotovou hrubou stavbu, příští rok montovat technologie, bazény, vířivky či tobogán.

Ve Vrchlabí se rozjela stavba krytého bazénu. Hotový má být v říjnu příštího roku. | Foto: Deník/Jan Braun

Na louce v rekreačním areálu Vejsplachy, v blízkosti rybníku Kačák, pracují stavební stroje. Během 18 měsíců ji změní k nepoznání. Na ploše 2500 metrů čtverečních vyroste krytý bazén, který bude zapuštěný do země. "Stavba je výjimečná založením pod hladinou spodní vody," říká Ondřej Matoušek z firmy Metrostav DIZ, vedoucí projektu. Například největší bazén bude 6,2 metru pod úrovní země. Právě hydroizolace spodní stavby bude ze stavebního hlediska nejsložitější. Deník na návštěvěZdroj: Deník"Tím, že bazén bude založen pod úrovní spodní vody, může dojít ke vlivům tlakové vody. Stavba je mimořádná také zápornou bilancí zemních prací. Je potřeba více zeminy na úpravu platformy bazénu, než se vytěží samotnou stavbou," vysvětluje. Do konce letošního roku chce mít Metrostav DIZ hotovou hrubou stavbu tak, aby byla zajištěna proti klimatickým vlivům. Ty by mohly omezit nebo přerušit práce, které jsou v plánu na zimní období. Usazování nerezových bazénů, vířivek a tobogánu je naplánované na červenec 2022. Ve Vrchlabí začíná stavba krytého bazénu, prvním milníkem bude prosinec Přečíst článek › "Z termínu dokončení (říjen 2022) máme respekt, ale nebojíme se ho. Rozhodující bude zima, kdy a v jaké síle nastoupí a jak dlouho bude trvat. I přes dokončení hrubé stavby v termínu může tuhá zima s velkou sněhovou nadílkou práce zkomplikovat, například dopravu materiálu na stavbu," upozorňuje Ondřej Matoušek. Metrostav DIZ rozjel výstavbu od 1. dubna. "Provedli jsme přípravu území - oplocení, zařízení staveniště, označení stavby, kácení. Následně po vytyčení geodetem začaly zemní práce," popisuje šéf stavby. V nejbližší době přijdou na řadu přípojky, pokračování zemních prací, patka pro jeřáb. "V květnu budeme pracovat na podkladních betonech pro start železobetonové konstrukce," dodává Matoušek. Zastupitelstvo Vrchlabí kývlo na bazén, postaví ho Metrostav za 188 milionů Přečíst článek › MĚSTO SI STAVBU POHLÍDÁ "Stavbu si budeme pečlivě hlídat," zdůrazňuje starosta Vrchlabí Jan Sobotka. "Jsme velmi rádi, že se stavba rozjela. Stavební společnost navíc začala o týden dříve, než by musela. To je dobrý signál," říká. Nejpozději v září chce město zřídit příspěvkovou organizaci, která bude krytý bazén provozovat. Ke konci roku vybere ředitele bazénu ve výběrovém řízení. Celkové náklady na provoz se mají pohybovat kolem 14 milionů korun ročně. Vrchlabí ještě hledá dodavatele na energocentrum, který bude po dobu 15 let dodávat krytému bazénu teplo a elektrickou energii. "Zároveň dodá vybavení. Město přitom nečeká žádná vstupní investice. Cíl je mít elektriku a teplo za nižší cenu než na trhu, což může činit 10 procent ročně," vysvětluje Jan Sobotka. Kdo postaví krytý bazén ve Vrchlabí? Firma radního to nebude Přečíst článek › TŘI PATRA Krytý bazén bude mít tři podlaží. Nejnižší patro, druhé podzemní podlaží, bude 8,05 metrů pod zemí. Vůbec nejhlouběji je založena výtahová šachta, 8,95 metru pod zemí. Ve druhém podzemním podlaží se bude nacházet technologická část - sklad chemie, strojovna, výtah, akumulační jímka. První podzemní podlaží, které bude zapuštěné do země částečně, bude zahrnovat halu, výtah, sklady, šatny, toalety, sprchy, bazénovou halu, dojezd tobogánu, rozvodnu, relaxační zónu, zázemí plavčíka, strojovny, venkovní terasu, sauny. V prvním nadzemním podlaží se objeví venkovní sezení, recepce, bar, toalety, kanceláře, výtah a nástup do tobogánu. "Stavba se podle mého názoru velmi hodí do areálu Vejsplachy. Obzvlášť v zimě bude působivý pohled z krytého bazénu na zamrzlý rybník a bruslaře," tvrdí Ondřej Matoušek. Vrchlabské Vejsplachy se změní. Bazén rozproudil zájem investorů Přečíst článek ›

