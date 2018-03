Vrchlabí letos investuje nejvíc peněz do úpravny vody a přestavby náměstí

Cestovní ruch a hotelnictví - Cestovní ruch a hotelnictví Průvodci, delegáti 90 Kč

Ostatní průvodci PRŮVODCI VÝROBOU. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: provádění exkurzí po výrobních prostorách firmy a lektorování v naší kreativní dílně = hledáme odpovědné a šikovné lidi, vhodné pro studenty středních a vysokých škol, kteří se nebojí vystupovat před lidmi, , Firma Rautis, a.s., výrobce perličkových vánočních ozdob, Poniklá hledá posily do firemní prodejny - brigádníky na víkendy, státní svátky a prázdniny., , Pracovní doba je od 9 do 17 hodin, brigády probíhají o víkendech, státních svátcích a prázdninách. Zapojit se je možné ihned. Množství brigád po domluvě podle Vašich možností. Místem výkonu práce je Poniklá. , , Nabízíme dobré ohodnocení, naučíte se unikátní řemeslo, získáte zkušenosti s lektorskou činností a prací v týmu., , kontakt: e-mailem. Pracoviště: Rautis, a.s., 512 42 Poniklá. Informace: Marek Kulhavý, +420 736 109 917.